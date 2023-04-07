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Darüşşafaka Cemiyeti’nden bağış çağrısı

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#Darüşşafaka Cemiyeti#Bağış#Çağrı
Darüşşafaka Cemiyeti’nden bağış çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

Darüşşafaka Cemiyeti, hayırsever kurum, kuruluş ve bireyleri öğrencilerin geleceğine katkı sağlamak için desteğe çağırıyor.

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Türkiye’nin her köşesinden sınavla belirlenmiş annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocuklara ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları,Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek nesilleri yetiştirmeye devam etmek için bu ramazanda da fitre, zekât ve bayram bağışlarını bekliyor. Hayırseverler https://www.darussafaka.org/bagis adresinden bağışlarını yapabiliyor.

 

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#Darüşşafaka Cemiyeti#Bağış#Çağrı

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