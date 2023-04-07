Darüşşafaka Cemiyeti’nden bağış çağrısı

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Türkiye’nin her köşesinden sınavla belirlenmiş annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocuklara ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları,Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek nesilleri yetiştirmeye devam etmek için bu ramazanda da fitre, zekât ve bayram bağışlarını bekliyor. Hayırseverler https://www.darussafaka.org/bagis adresinden bağışlarını yapabiliyor.