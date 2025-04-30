DarÃ¼ÅŸÅŸafaka baÅŸvurusunda geri sayÄ±m

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BaÅŸvurularÄ±n, 20 MayÄ±sâ€™a kadar elden ya da posta yoluyla DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Ortaokuluâ€™na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Aday Ã¶ÄŸrenciler ayrÄ±ca www.darussafaka.org adresinden deÂbaÅŸvuru yapabiliyor.Â AdaylarÄ±n baÅŸvuru yapabilmesi iÃ§in T.C. vatandaÅŸÄ±, babasÄ± ve/veya annesinin vefat etmiÅŸ, 2014 ve sonrasÄ± doÄŸumlu veÂ 2024-2025 dÃ¶neminde ilkokul 4â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olmasÄ± gerekiyor. AyrÄ±ca ailenin ekonomik durumunun Ã¶zel okul dÃ¼zeyinde eÄŸitim almaya elveriÅŸli olmamasÄ± da Ã¶nemli bir kriter.

SINAV 25 MAYISâ€™TA 42 Ä°LDE

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka giriÅŸ sÄ±navÄ±, bu yÄ±l 25 MayÄ±sâ€™ta saat 11.00â€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÄ±nav Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmirâ€™in yanÄ± sÄ±ra Adana, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, DiyarbakÄ±r, Antalya gibi 42 farklÄ± ÅŸehirde eÅŸzamanlÄ± yapÄ±lacak. DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Cemiyeti, sÄ±nav merkezi bulunmayan illerden gelecek ihtiyaÃ§ sahibi Ã¶ÄŸrenci ve velilere, ulaÅŸÄ±m masraflarÄ± konusunda destek sunacaÄŸÄ±nÄ± da duyurdu. SÄ±navÄ± baÅŸarÄ±yla geÃ§en Ã¶ÄŸrenciler, ailelerinin ekonomik koÅŸullarÄ± ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerden de geÃ§erek 5â€™inci sÄ±nÄ±ftan itibaren DarÃ¼ÅŸÅŸafaka EÄŸitim KurumlarÄ±â€™nda Ä°ngilizce aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±, tam burslu ve yatÄ±lÄ± eÄŸitim almayaÂ hak kazanacak.