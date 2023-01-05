Darüşşafaka başvuruları başladı

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Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuruları 2 Ocak Pazartesi günü başladı. Sınavda başarılı olan öğrenciler, 8 yıl boyunca tam burslu eğitim alabilecek. Öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimleri karşılanacak.

32 İLDE YAPILACAK

Başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 15 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra adaylar, sınava https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden de başvuru yapabiliyor. 21 Mayıs Pazar günü Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da düzenlenecek sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek.

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SON GÜN 5 MAYIS

32 il dışından sınava katılacakların ulaşım masrafına Darüşşafaka Cemiyeti’nce destek verilecek. Başvuruda son gün 5 Mayıs.

Başvuru ŞARTLARI

Adayın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, annesinin veya babasının hayatta olmaması, ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması, 2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olması gerekiyor.