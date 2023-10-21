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Darüşşafaka ATA’nın huzuruna çıktı

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#DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti#Anıtkabir#Oğuz Güleç
Darüşşafaka ATA’nın huzuruna çıktı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

Darüşşafaka öğrenci, mezun ve mensupları cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Yaklaşık 500 Darüşşafakalı Ata’nın huzurunda bir araya geldi.

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Darüşşafaka Cemiyeti, kuruluşunun 160’ıncı, eğitim kurumlarının 150’inci ve cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla mensuplarına unutamayacakları bir gün yaşattı. İstanbul’dan trenle başlayan yolculuk Ankara’da, Atatürk’ün huzurunda sona erdi. Anıtkabir’e yapılan ziyarette hem Darüşşafakalılar hem de onları izleyen ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı. Öğle saatlerinde trenle Ankara’ya varan yaklaşık 500 kişilik grup Anıtkabir’e geldikten sonra önce ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol’dan tören alanına doğru ilerledi. Ardından Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, 2023 yılının Darüşşafaka için çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Darüşşafaka ATA’nın huzuruna çıktı
AYNI KADER VE AMAÇLA BİR ARAYA GELEN AİLE
“Darüşşafaka, aynı kader ve amaç için bir araya gelmiş büyük bir aile. Dolayısıyla Ata’mızın huzuruna bağışçılarımız, öğretmenlerimiz, mezunlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte çıktık. Bu ziyaretle Darüşşafaka’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında kenetlenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık.

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DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ULAŞMAYI TERCİH ETTİK
Bu senenin başında çok daha büyük ve tüm yıla yayılan etkinliklerle cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayacaktık. Ancak 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından planladığımız etkinlikleri yapmak yerine depremzede çocuklara ulaşmanın daha doğru olacağına karar verdik. Bu sebeple imkanlarımızı ve önceliğimizi depremzede çocuklara ayırdık. Bu yıl 120 olan kontenjanımıza ek 100 depremzede çocuk daha kabul ettik. İlk 100’ün içine giremeyen, ikinci 100’deki öğrencileri de bölgede eğitim aldıkları okullarında destekliyoruz. Eğitim öğretim yılının başından itibaren onlara verdiğimiz tabletler üzerinden online eğitimlerini alıyorlar. Bu çalışmaları gelecek sene de yapacağız.”

‘CUMHURİYET BALOSU’NDA BULUŞACAĞIZ’
Cumhuriyetin 100’üncü yılını birkaç etkinlikle daha kutlayacaklarını dile getiren Güleç, “29 Ekim’de yine mezunlarımız, mensuplarımız ve bağışçılarımızla beraber cumhuriyet balosunda buluşacağız” dedi.

Darüşşafaka ATA’nın huzuruna çıktı
‘HAYATIMDAKİ EN ÖZEL ANLARDAN BİRİ’
Darüşşafaka Eğitim Kurumları 11’inci sınıf öğrencileri Anıtkabir’e yaptıkları anlamlı ziyaret hakkında şunları söyledi:
Gülsüm Kapucu: Bu özel yerde dönem arkadaşlarımla birlikte olmak bambaşka bir duygu. Bugün, hayatımdaki en özel anlardan biri olarak kalacak.
Efe Özen: Anıtkabir’de askerlerin nöbet değişimine şahit olduk ve bu çok etkileyiciydi. Anıtkabir’in içine girdiğimizde büyülendim ve etkisini net bir şekilde kalbimde hissettim. Tüylerim diken diken oldu.
Emine Nur Orman: Anıtkabir’i ilk defa ziyaret ettim. Elimizde bayraklarla Ata’mızın huzuruna çıktık ve çelenk bıraktık. Bizi gören ziyaretçiler de duygusal anlar yaşadı. Bu beni çok etkiledi. Çok gururluyum. Darüşşafaka ruhunu, birlik ve beraberliğini Ata’mızın huzurunda da yaşattık.

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DARÜŞŞAFAKALILARA GELİN ÇİÇEĞİ
Ortaokul 5, lise 10 ve 11’inci sınıflardan oluşan öğrenci grubu Anıtkabir’de bir gelin ve damatla karşılaştı. Nikah öncesi nişanlısıyla birlikte Anıtkabir’e ziyarete gelen gelin, çiçeğini Darüşşafakalı öğrencilere attı. Çiçeği havada yakalayan öğrenciler, evlenecek genç çifte mutluluklar diledi.

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#DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti#Anıtkabir#Oğuz Güleç

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