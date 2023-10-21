Darüşşafaka ATA’nın huzuruna çıktı

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Darüşşafaka Cemiyeti, kuruluşunun 160’ıncı, eğitim kurumlarının 150’inci ve cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla mensuplarına unutamayacakları bir gün yaşattı. İstanbul’dan trenle başlayan yolculuk Ankara’da, Atatürk’ün huzurunda sona erdi. Anıtkabir’e yapılan ziyarette hem Darüşşafakalılar hem de onları izleyen ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı. Öğle saatlerinde trenle Ankara’ya varan yaklaşık 500 kişilik grup Anıtkabir’e geldikten sonra önce ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol’dan tören alanına doğru ilerledi. Ardından Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, 2023 yılının Darüşşafaka için çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ULAŞMAYI TERCİH ETTİK
Bu senenin başında çok daha büyük ve tüm yıla yayılan etkinliklerle cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayacaktık. Ancak 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından planladığımız etkinlikleri yapmak yerine depremzede çocuklara ulaşmanın daha doğru olacağına karar verdik. Bu sebeple imkanlarımızı ve önceliğimizi depremzede çocuklara ayırdık. Bu yıl 120 olan kontenjanımıza ek 100 depremzede çocuk daha kabul ettik. İlk 100’ün içine giremeyen, ikinci 100’deki öğrencileri de bölgede eğitim aldıkları okullarında destekliyoruz. Eğitim öğretim yılının başından itibaren onlara verdiğimiz tabletler üzerinden online eğitimlerini alıyorlar. Bu çalışmaları gelecek sene de yapacağız.”
‘CUMHURİYET BALOSU’NDA BULUŞACAĞIZ’
Cumhuriyetin 100’üncü yılını birkaç etkinlikle daha kutlayacaklarını dile getiren Güleç, “29 Ekim’de yine mezunlarımız, mensuplarımız ve bağışçılarımızla beraber cumhuriyet balosunda buluşacağız” dedi.
DARÜŞŞAFAKALILARA GELİN ÇİÇEĞİ
Ortaokul 5, lise 10 ve 11’inci sınıflardan oluşan öğrenci grubu Anıtkabir’de bir gelin ve damatla karşılaştı. Nikah öncesi nişanlısıyla birlikte Anıtkabir’e ziyarete gelen gelin, çiçeğini Darüşşafakalı öğrencilere attı. Çiçeği havada yakalayan öğrenciler, evlenecek genç çifte mutluluklar diledi.