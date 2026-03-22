Darülaceze’de vefa gecesi

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam’ın ev sahipliğindeki iftar programına Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

SPOR VE SANAT DÜNYASI BULUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya’nın yanı sıra Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Milli Okçu Mete Gazoz, Milli Voleybolcu Zehra Güneş, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile çok sayıda milli sporcu da bu anlamlı buluşmaya iştirak etti. Ahmet Özhan, Hülya Avşar, Sinan Akçıl, Burak Kut, Serkan Çağrı, Resul Dindar ve Uğur Işılak programda sanat camiasını temsil eden isimlerden oldu.

ÜNLÜ OYUNCULAR DA VARDI

Sinema ve dizi oyuncuları Özgür Ozan, Ebru Cündübeyoğlu, Görkem Sevindik, Serkan Çayoğlu, Taner Ölmez, Burç Kümbetlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Aleyna Solaker, Kenan Çoban, Merve Üçer, Yıldıray Şahinler, Erdem Şanlı, Ava Yaman, Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı, Gürkan Uygun ile minik oyuncu Kuzey Gezer de iftarın konukları arasındaydı. Acun Ilıcalı ile yemek yarışması MasterChef’in ünlü şefleri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya programda yerini aldı. Ayrıca sosyal medyada hatırı sayılır takipçi sayılarıyla ön plana çıkan çok sayıda dijital içerik üreticisi de iftara katılım gösterdi.

DUYGU DOLU ANLAR

Kanal D’nin reyting rekotmeni dizisi ‘Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu iftar sonrası Darülacaze sakinlerini odalarında ziyaret edip bayramlaştı. Kümbetlioğlu, oda ziyareti sırasında Havva Balcan adlı Darülaceze sakiniyle yaşadığı duygusal anların hatırasını şu sözlerle paylaştı: “Özellikle Havva Sultan adlı bir sakinin kendi yazdığı etkileyici şiiri dinlemek beni derinden mutlu etti. Bu şiir benim bugüne kadar dinlediğim en güzel şiirlerden biriydi, çok duygusal bir sohbet oldu. Şiiri dinledim ve çok etkilendim. Orada Havva Sultan’a söz verdim, o şiiri kendim seslendirip ona dinlettireceğimi söyledim, o da çok mutlu oldu.”

İŞTE O ŞİİR

‘Önemli değil’

Artık hayatımdan sildim ben seni, gelsen de gitsen de önemli değil...Şimdi ben diye başkasını sevsen de saysan da önemli değil...

Bir zamanlar benimdin artık değilsin

Dost, düşman kim bilir nesin

Ayrıldık seninle, artık gelsen de gitsen de önemli değil...

Havva Balcan