Darülaceze sakinleriyle iftar

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze İdare Meclis Üyesi Bilal Erdoğan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin de katıldığı iftar programının ardından Emine Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti.

73 yaşındaki Mücella Kese sıfır atık konusunda yaptığı çalışmaları Emine Erdoğan’a aktardı. Emine Erdoğan, masaları tek tek dolaşarak Darülaceze sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar programında, Bilal Erdoğan da dua okudu. Emine Erdoğan, Darülaceze Başkanlığı’ndaki çocuk yuvasını da ziyaret etti.

Depremzede 2 bebekle yakından ilgilendi.