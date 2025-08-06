×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Darp edilmişti! 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Darp#Genç Kız#Cenaze
Darp edilmişti 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 19:18

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde 18 Temmuz'da çıkan tartışmanın ardından darbedilen ve ağır yaralanan Poyraz Başnak (21), sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Başnak'ın cenazesi, 8 Ağustos'ta öğle vakti kılınacak namazın ardından Bayraklı ilçesi Doğançay Mezarlığında defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan tatil için ailesiyle Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ne gelen Poyraz Başnak ve arkadaşı Onur A. (20) ile S.A.G. (18) ve P.G. (17) arasında 18 Temmuz'da çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona ermişti.

Başnak ve arkadaşı bölgeden uzaklaşmış ancak S.A.G. ve P.G. bir süre sonra araçla yanına gittikleri Başnak ve Onur A'yı sert bir cisimle darbetmişti.

Ağır yaralanan Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Onur A. ise Didim Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.G. tutuklanmış, P.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Darp#Genç Kız#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!