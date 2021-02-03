'Dark' İstanbul

İstanbul’da aynı anda deprem ve kimyasal sızıntı tatbikatı yapıldı. Tatbikat, çok sayıda kimyasal üretim tesisinin bulunduğu Tuzla Birlik Organize Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirildi. AFAD ve İstanbul İtfaiyesi başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve sivil arama kurtarma ekibinin destek verdiği tatbikat yaklaşık 1 saat sürdü. İstanbul’daki 7 Organize Sanayi Bölgesi temsilcilerinin de hazır bulunduğu tatbikatta 3 farklı senaryoya karşı müdahale çalışmaları test edildi.

ÜÇ TATBİKAT YAPTILAR

İlk tatbikatta, deprem sonrası dört katlı binada mahsur kalan engelli bir çalışanın kurtarılması canlandırıldı. İkinci tatbikat, deprem sonrası yaşanan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesiydi. Üçüncü senaryoda, deprem sırasında yaşanan kimyasal sızıntıdan etkilenen çalışanların kurtarılmasının tatbikatı yapıldı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin giydikleri özel kıyafet tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Alman yapımı ‘Dark’ dizisindeki kıyafetleri çağrıştırdı. Dizinin kahramanları, nükleer kaza yaşanan tesise, kolay giyilip çıkarılan özel koruma kıyafetleriyle giriyordu.

Tatbikata birçok kurumun ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.