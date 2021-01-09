Darısı onların başına

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi. Yasağın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek denizlerde denetimleri sıkılaştırdı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla yapılan denetimlerde balıkçılar boğazda hamsi ağı ile avlanma yapılmaması konusunda uyarıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Hamsi yasağı kararının ardından denetimleri sıkılaştırdık. Boğazda ve denizlerde avlanan teknelerin takip sistemleri vardır. Biz teknelerin nerede ne zaman avlandığını buradan görürüz. Özellikle boğazda ve kıyılarda 24 metre kuralı vardır. Takip sistemimizde tekneler 24 metre kuralını ihlal ettiğinde hemen uyarı alırız. Bunun üzerine cezai işlem uygulanır. Bunun yanında denizlerde gece görüşlü dronlarımız var. Sahil Güvenlik ekipleri de 24 saat boyunca denetim yapıyor ve anlık bilgiler alıyoruz. Yeni karar ile denizlerde hamsi dışında diğer balıkları tutmak serbest. Hamsilerin boyundan dolayı geçici bir yasak getirildi. Bu nedenle hamsi ağları ile avlanma yapılmaması konusunda tekneler uyarılıyor” dedi.

AĞLARI TOPLADILAR

10 günlük hamsi yasağının ardından İstanbul Boğazı’nda hareketli dakikalar yaşandı. Kıyıdan oltayla balık tutanların yakınına kadar yaklaşıp ağ atan balıkçılar tepkilere neden oldu. Boğazda avlanması tepki çeken endüstriyel balıkçı tekneleri sabah saatlerinde Tarabya açıklarına geldi. Tokerler 2 isimli bir tekne boğazda geniş bir alana ağ attı. Başka bir tekne ise ağ atmak için balık sürülerini ararken Sahil Güvenlik ekipleri Tarabya açıklarına geldi. Ekipler teknelere yanaşarak hamsi tutulmaması konusunda uyardı. Uyarının ardından bir tekne boğazdan ayrıldı. Tokerler 2 isimli tekne ise ağını topladı. Sahil Güvenlik ekipleri teknenin üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yapılan teknede hamsi yasağına ilişkin bir ihlale rastlamadı. Ancak gemi kaptanına yasakla ilgili uyarıda bulunuldu.

OLTACILAR SEVİNDİ

Hamsi avlama yasağının ardından İstanbul Boğazı’nda balık tutan olta balıkçıları karara sevindi. Sabah saatlerinde dev teknelerin Boğaz’a girerek bütün balıkları topladıklarını söyleyen balıkçı Süleyman Kargı “Yasak ilk günden fark etti. Bir süredir olta ile balık tutamıyorduk. Dev ağlar atıp bütün balıkları topluyorlardı. Yasak sadece hamsi için olmamalı. Boğazda tekne ile avcılığa son verilmelidir” dedi. Boğazda oltası ile balık tutan Halil Uludemir ise “Balıkçılar çok küçük balıklar için ağ atıyorlar. Boğazdaki küçük büyük bütün balıklar toplanıyor. Boy sınırlaması olduğu için küçük balıkları geri denize atıyorlar. Ama o balıklar ölmüş oluyor. Büyümesine izin verilmiyor. Boğaz balıkların beslenme ve üreme alanı. Bu nedenle burada tekne balıkçılığına izin verilmemelidir” dedi.

Hamsi yasak ama Boğaz hâlâ ablukada





LİMİT 50 METRE OLSUN





Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ise denizlerdeki yasal avlanma sınırının 24 metreden 50 metre derinliğe çıkarılmasını talep etti. Vakıf yetkilileri yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Balıkçılığımızın sürdürülebilirliği için gırgır avcılığında derinlik sınırı Avrupa Birliği standardı olan 50 metreye yükseltilmelidir. Kıyıdan itibaren 50 metreye kadar olan derinlikler, hem biyolojik çeşitlilik hem de oksijen üretme kapasitesi açısından denizlerin en değerli katmanıdır. Bu derinlik aralığı, okyanus ve denizlerde fotosenteze yetecek kadar ışığın ulaştığı ve zemine bağlı bitkilerin yoğun bulunduğu alanlardır. Yani denizlerin akciğerleri, balıklar ve diğer deniz canlılarının üreme ve yaşam alanlarıdır. Bu alanlarda gerçekleştirilen tahrip edici ve kuraldışı faaliyetler aralarında tehdit altındaki türlerin de bulunduğu denizel canlılar ile balıkçılığımızın sürdürülebilirliği için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İstanbul Boğazı’nda son günlerde 24 metreden sığ sularda ve avlanmaya yasak bölgelerde gırgır balıkçılığında artış konusunda ihbarlar yoğunlaşmış. İstanbul Boğazı gibi Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayan ve birçok deniz canlısının hem yaşam hem de göç yolu olan son derece stratejik bir bölgede yasadışı ve kural dışı balıkçılık faaliyetlerinin engellenmesi acil önem taşımaktadır.”

HAMSİ AĞI NEDİR?





Bakanlığın kararının ardından İstanbul balıkçıları teknelerindeki hamsi ağlarını limanda bıraktı. Hamsi ağı, birçok balık ağı çeşidinin yanı sıra hamsi avlamaya daha elverişli bir ağ çeşididir. Hamsi balığının küçük olması ve çeşitli özelliklerine göre tasarlanan bu ağ genellikle gırgır teknelerinde kullanılır. Hamsi avcılığında kullanılan gırgır ağları 400 ile 800 kulaç boya ve 60-100 kulaç derinliğe sahiptir. Hamsi gırgırında temel ağ gözü açıklığı

10-16 mm arasındadır. Diğer ağlarda ise açıklık 24-32 mm civarında.