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Darıca'da cadde ve dokuz sokağın gaz akışı durduruldu

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#Kocaeli#Darıca#Gaz
Darıcada cadde ve dokuz sokağın gaz akışı durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 11:32

Kocaeli'de İSU tarafından Darıca ilçesinde yolda yapılan çalışma sırasında doğal gaz hattı delindi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, cadde ve caddeye bağlı 9 sokağın gaz akışını durdurdu.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce çökmenin yaşandığı yolda çalışma yapan belediye ekipleri, çalışma sırasında doğal gaz borusunu deldi. İhbarla bölgeye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Darıcada cadde ve dokuz sokağın gaz akışı durduruldu

Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri cadde ve caddeye bağlı 9 sokağın gaz akışını durdururken, polis herhangi bir olumsuz yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Darıcada cadde ve dokuz sokağın gaz akışı durduruldu

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Öte yandan geçen 28 Aralık'ta bir inşaatta izinsiz yapılan kazıda doğal gaz boru hattı delinmiş, aynı gün yaşanan 2 ayrı patlamada 14 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin, caddede onarım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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#Kocaeli#Darıca#Gaz

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