Darıca'da cadde ve dokuz sokağın gaz akışı durduruldu

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Olay, saat 10.00 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce çökmenin yaşandığı yolda çalışma yapan belediye ekipleri, çalışma sırasında doğal gaz borusunu deldi. İhbarla bölgeye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri cadde ve caddeye bağlı 9 sokağın gaz akışını durdururken, polis herhangi bir olumsuz yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

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Öte yandan geçen 28 Aralık'ta bir inşaatta izinsiz yapılan kazıda doğal gaz boru hattı delinmiş, aynı gün yaşanan 2 ayrı patlamada 14 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin, caddede onarım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)