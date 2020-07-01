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Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Darıca’da bir sokak karantinaya alındı

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Darıca’da bir sokak karantinaya alındı
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak karantinaya alındı.

Darıca ilçesi Emek Mahallesi Yükselen Sokak’ta 6 pozitif vaka tespit edildi. Darıca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Polis ve zabıta ekipleri, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılan sokakta, Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.

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