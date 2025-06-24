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Darıca Belediyesi'nde intihar girişimi! Başkan da yaralandı

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#Darıca Belediyesi#İntihar Girişimi#Muzaffer Bıyık
Darıca Belediyesinde intihar girişimi Başkan da yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 20:43

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki belediyede zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan (35), başkanlık makamında intihar girişiminde bulunarak hayatını kaybetti. Bu sırada tabancadan çıkan mermi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın kolunu sıyırdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Darıca Belediyesinden yapılan açıklamada Doğan’ın psikolojik sorunları nedeniyle intihar girişimi sırasında Başkan Bıyık’ın da yaralandığı belirtilerek, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ifade edildi.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Darıca Belediyesi’nde meydana geldi. İddiaya göre belediyede 2 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için başkanlık makamına gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışmada Doğan, yanında bulunan tabanca ile kendi başına ateş ederek hayatını kaybetti. Bu sırada kurşun, Belediye Başkan’ı Bıyık’ın kolunu da sıyırdı.

Belediye personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Başkan Bıyık'ı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bıyık’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Belediyenin sosyal medya hesabından olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtilerek, “Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

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#Darıca Belediyesi#İntihar Girişimi#Muzaffer Bıyık

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