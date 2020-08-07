Daria ve Baran adliyeye geldi, ifade verdi: Yumrukla bayıldım

‘BARAN’A VURMAYIN’ DEDİM

31 Temmuz’da The Beach of Momo’ya, erkek arkadaşım Baran Güneş ve 4 turistle birlikte Mehmet Korutürk’ün doğum gününü kutlamak için gittik. 22.30 civarında eğlence mekanından ayrılmak için otoparka yöneldik. Valenin arabamızı getirmesini beklerken mekânın güvenliği ile Mansoor’un arasında tartışma oldu. Güvenliğin Mansoor’a yumruk vurduğunu gördüm. Baran onları ayırmaya çalıştı. Güvenlik görevlisi Mansoor’a yumruk attı. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde bir anda 10 kişiye yakın güvenlik görevlisi hemen oraya geldi. Baran’ın da o kalabalığın içinde kaldığını görünce İngilizce olarak ‘Baran’a vurmayın, Baran’ı dövmeyin’ dedim. Ben oraya gittiğimde 50-60 yaşlarında, saçının üst kısımları çokça dökülmüş esmer yapılı adam gelip bir anda hiç konuşmadan ne olduğunu anlamadan benim yüzüme yumruk attı. Ben düştüm ve baygınlık geçirdim.

ARABAYA DA GELİP VURDU

Sonrasında hatırladığım tek şey Baran’ın kiraladığı aracın arka koltuğunda kendimi otururken buldum. Kendime geldiğimde önceden bana vuran aynı şahıs aracın ön kapısını açarak arkaya uzanıp bana tekrar yumruk attı ve oradan uzaklaştı. Arabada giderken aynada yüzüme baktığımda yüzümün gözümün kan içinde olduğunu, gözümün balon gibi olduğunu ve bu yüzden kariyerimin bittiğini düşünerek dehşet yaşayıp çok fazla panik oldum. Evde beni sakinleştirmeye çalıştılar. Hastaneye götürmek için ikna etmeye çalışıyorlardı. Daha sonra ben ve Mansoor hastanede tedavi olduk. Polise gittik. Korku ve endişe yaşamaya devam ettiğimiz için Çeşme’den ayrılıp İzmir’de bir otelde kaldık. Sonra da İstanbul’a geldik. Beni darp eden şahıs İranlı kadın arkadaşımızı Kiana’yı da darp etti ve burnunu kırdı. Kiana, Mansoor’un sevgilisiydi.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Benimle son derece özverili bir şekilde ilgilenen Türk Hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarına, resmi mercilere, tercümanımıza, avukatımıza ve ifademize başvuran Cumhuriyet Savcısına teşekkür ediyorum. Şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim.”

‘ÖLDÜ HERİF’ DİYE BAĞIRDIM

Baran Güneş ise ifadesinde şunları anlattı: “Olay tam fiziksel müdahale boyutuna varacakken ben Mansoor’un belinden tutarak engel olmaya çalıştım. Sonrasında güvenlik görevlilerinden beyaz saçlı 50-60 yaşlarında esmer olan ve olay günü Daria’ya vuran kişi araçtaki erkek şahsı zorla arabaya geri soktu. Sonrasında bu güvenlik görevlisi bizim olduğumuz yere geldi. Sanırım aralarında bir tartışma yaşandı ve ardından Mansoor’a çok sert bir şekilde tokat attı. Mansoor da ona yumruk attı.

1-2 DAKİKA DÖVDÜ

Momo Beach çalışanları yaklaşık 8-10 kişi kadar hızlı bir şekilde gelerek Mansoor’un etrafını çevirdiler. Kimlerin vurduğunu göremedim. Yaklaşık 1-2 dakika kadar süreyle dövüldü. Mansoor bilincini kaybetti ve bayılır şekilde yere düşüp kafasını betona çarptı. Gözlerinin gittiğini gördüm. Ben de o sırada panik halde ‘Öldü herif ambulans çağırın’ diye bağırdım. Kimse ambulans çağırmayınca ben Mansoor’u sırtıma aldım ve yukarıya doğru taşımaya başladım. Sırtımdayken uyandı. Kendisine geldiğini görünce güvenlik görevlileri tekrar toplanıp bu sefer yaklaşık 17 kişi kadar şahıs gelerek Mansoor’a yeniden saldırdı. Bu sefer bu şahıslar bana da vurmaya başladılar. Daria’yı ve Mansoor’u darp eden şahsın bana vurduğuna eminim.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Benim burnum kanadı. Ben Mansoor’u korurken görevlinin Daria’nın yüzüne yumruk attığını gördüm. O şahsı Daria’nın yanından alıp yere attım herhangi bir darp uygulamadım. Biz arabaya doğru çıkmaya çalışırken hâlâ bize karşı saldırılar devam ediyordu. Arabaya binip kapıları kapattık. Ancak bize fırsat vermeden arabanın ön sağ ve arka sol kapısını açarak vurmaya devam ettiler. Güçlükle kapıları kapattık. İbrahim gaza basınca onlar da bırakmak zorunda kaldılar. Arkadaşlar kan içindeydi. Daria yüzünü görünce şok geçirmeye başladı. Evin kapısına geldik. Yüzünü gördüğünde kendini yer atıp sinir krizi geçirdi. Panik atak geçiriyordu.”

DAYAĞIN FOTOĞRAFI

Baran Güneş kendisine sorulan ‘Sen ve yanındakiler tarafından güvenlik görevlilerine bir saldırıda bulunuldu mu ve şişe fırlatma gibi bir eylem gerçekleşti mi’ sorusunu “Öyle bir eylem olmadı” diye cevapladı. Güneş ayrıca ‘Benim babam Arap şeyhi, mekanı da sizi de bitiririm’ şeklinde bir söylemi olup olmadığı sorusuna da “Hayır olmadı zaten babam Türk’tür. Mansoor da böyle bir cümle kullanmadı” dedi. Avukatı Hüseyin Sami Oyman ise “O gün 4 turist daha söz konusu şahıslar tarafından darp edilmiştir. Mansoor’un darp edildiğine dair fotoğraflar da vardır” dedi.



O gece Momo’da, Daria ve Baran’ın yanında arkadaşları Mansoor da vardı. Mansoor’un darp edildikten sonra çekilen fotoğrafları da dosyaya sunuldu.