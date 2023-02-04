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Darbuka çala çala okula...

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Avcılar#Darbuka
Darbuka çala çala okula...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 07:00

Roman çocukların ‘uyum’ sorunu yüzünden devamsızlıklarının arttığını tespit eden İstanbul Avcılar’daki bir okulun yönetimi ‘darbuka’ projesi başlattı. Darbukanın sihirli ritmine kapılan çocuklar da güle oynaya okula gitmeye başladı...

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İstanbul Avcılar’daki Şehit Melih Sancar Ortaokulu’nda birinci dönem karnelerinin alındığı 20 Ocak’ta ‘Okulumu Seviyorum, Ritme Ayak Uyduruyorum’ projesi başlatıldı. Projenin amacı devam konusunda isteksiz davranan çocukları yarıyıl tatilinde okula çekmekti. Başta Romanlar olmak üzere dezavantajlı tüm çocukların eğitime devamını amaçlayan projeyle öğrenciler darbuka, davul, tef gibi vurmalı çalgıların ritmine uyarak okula dönmeye başladı. Tatil boyunca okulda müzik ve dansla iç içe olan çocuklar, gelecekteki hayallerine şimdi çok daha yakınlar. Proje, ikinci dönemde de hafta sonları devam edecek. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan projeyle bölgede okula devam sorunu yaşayan tüm öğrencilerin eğitime kazandırılmasını hedefliyor.

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Darbuka çala çala okula...



UYUM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Gülden Gül Büyükdağ, şu bilgileri verdi:

“Okul, dezavantajlı öğrencilerin olduğu bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla öğrencilerin okula devamsızlık ve okullaşma oranı düşük. Roman öğrencilerle yapılan görüşmeler sonrasında onların okula devam etmemelerinin sebebinin sosyal dışlanma olduğunu fark ettik. Okulda diğer öğrenciler tarafından sosyal dışlanmaya uğruyor ve akran dayanışmasını sağlayamıyorlar. Ancak bu projeyle bir arada oldukça uyumlu çalışabildiklerini gördük. Projede sadece Roman öğrenciler olsaydı o zaman bir arada bu kadar uyumlu çalışamayacaklardı.”

Darbuka çala çala okula...

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#İstanbul#Avcılar#Darbuka

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