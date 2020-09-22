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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Darbettikleri kişinin parasını gasbeden 2 şüpheli, yakalandı

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Darbettikleri kişinin parasını gasbeden 2 şüpheli, yakalandı
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ELAZIĞ'da, darbettikleri kişinin 4 bin 850 lirasını gasbeden 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da darbettikleri kişinin 4 bin 850 lirasını gasbeden 2 kişi, kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin B.D. ve Y.E.P. olduğu belirlendi. 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. B.D. ve Y.E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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