Darbettikleri kişinin parasını gasbeden 2 şüpheli, yakalandı

Elazığ'da darbettikleri kişinin 4 bin 850 lirasını gasbeden 2 kişi, kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin B.D. ve Y.E.P. olduğu belirlendi. 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. B.D. ve Y.E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.