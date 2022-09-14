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Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı

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#Barış Korkmaz#Otomobil#İzmir
Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 08:52

İzmir'in Karabağlar ilçesinde darbettiği otomobil sürücüsü tarafından tabanca ile vurulan Barış Korkmaz (22), hayatını kaybetti, yaralanan yanındaki arkadaşı ise tedaviye alındı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi. Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti.

Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı

Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz hayatını kaybetti.

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Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Barış Korkmaz#Otomobil#İzmir

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