Darbenin İzmir’deki komuta üssü

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Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) askerlerinden oluşan 37 kişilik hain suikast timi, 15 Temmuz’da Çiğli’deki üste darbeci tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in öncülüğünde bir araya geldi. Hedeflerinde ise Marmaris’te kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı. Suikast timi, 3 helikopter ile Marmaris’e doğru harekete geçerken Çiğli Üssü o gece darbecilerin İzmir’deki komuta merkezi olarak kullanıldı.

BİLGİ BAŞYAVERDEN

Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı da o gece Çiğli’deydi. Darbeci askerlere Erdoğan’ın kaldığı yerin bilgisini verdi. Bu arada, Ege Ordusu Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerler komutanlıktaki darbe karşıtı askerler tarafından püskürtüldü.

ER ANAHTARI SAKLADI

Bornova Jandarma Komando Tugayı’nda zırhlı araçlar, silah ve mühimmatları almak isteyen darbecileri, dönemin Tugay Komutanı Semih Okyar’ın emriyle anahtarları saklayan Er Emre Ev engelledi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Çiğli, FETÖ’cü darbecilerden temizlendi, darbe girişimine karışanlar gözaltına alındı. Darbeci askerler kendilerine direnen Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı’ndan Tümamiral Aydın Şirin ile misafiri Tümamiral Hasan Nihat Doğan’ı Çiğli’ye getirmişti. Komutanlar da 16 Temmuz’da kurtarıldı.

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ÇİĞLİ 2. ANA JET ÜSSÜ

Çiğli’de toplanan suikastçılar, buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele hareket etti.

MARMARİS

‘SUİKAST TİMİ’ OTELİ BASTI

Ağır silahlar ve mühimmat yüklü iki “Cougar” ve bir “Sikorsky” tipi helikopterle Çiğli’den havalanan suikast timi, Marmaris’e ulaştı. Darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in yönetimindeki timde üniforma giymiş 37 terörist, Marmaris’e ulaştıktan sonra otele doğru harekete geçti.

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15 Temmuz gecesi Marmaris’ten kaçan darbeciler saklandıkları çukurlarda ele geçirildi.

Erdoğan ve ailesi ise kaldıkları otelden ayrılmış, İstanbul’a hareket etmişti. Darbecilerin bu gelişmeden haberi yoktu. Oteli basıp hedef gözetmeksizin ateş açan suikastçılar, koruma polislerine saldırdı, yaralananlar oldu. “Teslim ol” çağrısına uymayan hainler, koruma polisi Mehmet Çetin ile Nedip Cengiz Eker’i şehit etti. Cumhurbaşkanı’nın otelde olmadığını anlayan darbeciler, çekilmeye başladı. Ancak kaçış için bekledikleri helikopterler çoktan Marmaris’ten ayrılmıştı.

FETÖ’nün ‘Çiğli imamı’ Zekeriya Kuzu da menfezde yakalandı.

Bunun üzerine ormanlık alana kaçtılar. 19 FETÖ’cüyü yakalamak için tüm imkânlar seferber edildi. Operasyonlara gece de ara verilmedi. Sonunda çember daraldı. Darbe girişiminden 10 gün sonra suikastçıların 4’ü arazide, 3’ü ise gizlendikleri menfezde ele geçirildi. Menfez operasyonundan sonrası, çorap söküğü gibi geldi. Diğer 11 suikastçı da saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı.

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Erdoğan’ın kaldığı otelde çatışma yaşandı.

ATATÜRK HAVALİMANI

KONTROL KULESİNİ ELE GEÇİRDİLER

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan 4 tank, 5 geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), 4 zırhlı muharebe aracı (ZMA), 1 askeri araç ve 1 askeri kamyonla çıkan darbeciler, Atatürk Havalimanı’na vardı. Gayeleri, uçuşları kontrol altına almaktı. Havalimanının girişlerini zırhlı araçlarla kapattılar, kontrol kulesini zapt ettiler. Ancak beklemedikleri şey halkın kendilerine müdahale edeceğiydi. Cumhurbaşkanı’nın talimatı üzerine İstanbul’da binlerce kişi Atatürk Havalimanı’na adeta akın etti. Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez’i şehit eden darbeciler yakalandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Marmaris’ten İstanbul’a taşıyan ATA uçağı, Türk Hava Yolları resmi kodunu kullanarak hainleri yanılttı, başarıyla Atatürk Havalimanı’na indi. Erdoğan, aprona kadar taşan binlerle buluştu.

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BİNLER ERDOĞAN’I KARŞILADI

O gece darbeye direnmek için Atatürk Havalimanı’na akan binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağını alkışlar ve darbe karşıtı sloganlarla karşıladı.