Darbenin akışını değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir

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TAKVİMLER 20 Şubat 1974’ü gösterdiğinde Niğde’nin Çukurkuyu Köyü’nde, 42 yıl sonra tüm Türkiye’nin adını duyacağı bir çocuk dünyaya geldi. Ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya merhaba dedi, adına Ömer dendi. Köydeki Fatih İlkokulu’nu bitirdi. Hem çalışıp hem okudu. Okuldan arta-kalan zamanlarında babasının sürüsünde çobanlık yaptı. İlkokulu bitirdikten sonra İsmail Erol Ortaokulu’na devam etti. “Eli erken ekmek tutsun” denilerek, Niğde’deki Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü’ne kaydı yapıldı. Her gün 50 kilometre yol gidip gelerek meslek lisesini bitirdi. Neşet Ertaş türküleriyle büyüdü, Bozlak türküleriyle hüzünlendi, eğlendi...

TEZKERE BIRAKTI

Endüstri meslek lisesini bitirdi ancak Ömer’in hayali asker olmak, o şanlı üniformayı giymekti. 1993’te askere gitti, vatani görevinin sonunda tez-kere bıraktı. Uzman çavuş olarak orduya katıldı. 1996’da gönüllü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en seçkin birliklerinin başında olan Özel Kuvvet-ler Komutanlığı’na geçti. Gözü pek, disiplinli, cesur ve başarılı bir askerdi. 1999’da astsubaylığa terfi etti. 24 yaşındayken Hatice ile evlendi, Elifnur ve Doğan Ertuğrul adını koyduğu iki çocuğu oldu. Zorlu görevi nedeniyle eşi ve çocuklarından hep uzak kaldı. Yurtiçi ve yurtdışında operasyondan operasyona koştu. TSK’nın en seçkin birliği Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda 20 yılı tamamladı.

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YARIM KALAN HAYALİ

En büyük hayali olan üniformayı yıllarca taşımıştı. Emekli olup köyüne yerleşmeyi hayal ediyordu. Bu amaçla köyünde ev yaptırıyordu. Evinin temelleri de darbeden 11 gün önce 4 Temmuz 2016’da atıldı. 15 Temmuz günü Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda nöbetine başladığın-da, gelen darbe mesajlarıyla birlikte hareketlilik artmaya başlamıştı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli FETÖ’cü Tuğgeneral Semih Terzi, yanındaki timle Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 2 CASA tipi nakliye uçağıyla yola çıktı. Uçak direkt Ankara rotasına yöneldi.

BAŞÜSTÜNE KOMUTANIM

Astsubay Ömer Halisdemir ise tam bu sırada Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı ile daha sonra tarihe geçecek konuşmalar yapıyordu. Tümgeneral Aksakallı, Halisdemir ile son görüşmesinde Semih Terzi’nin darbeci olduğunu, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeye geldiğini belirterek, “Vatan ve millet adına onu vur” emrini verdi. “Bunun sonunda şehadet var, hakkını helal et” sözleri üzerine ise Halisdemir, Aksakallı’ya “Sonuna kadar helal olsun, başüstüne komutanım” karşılığını verdi. Saat 02.00 sıralarında Terzi ve ekibini taşıyan helikopter Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki piste indi. Tuğgeneral Terzi hızlı adımlarla karargâha doğru yürümeye başladı. Binaya çok az bir mesafede Halisdemir, sağ taraftan 3-4 el ateş ederek Terzi’yi vurdu. İsabet alan Terzi yere yığılırken, çevresindeki koruma timi Ömer Halisdemir’e kurşun yağdırmaya başladı. Darbeci askerler yüzlerce kez ateş etti. Astsubay Halisdemir orada şehit oldu. Halisdemir’in 42 yıllık yaşamı, yine asker arkadaşlarının açtığı ateş sonucu bitmişti. Canını ortaya koydu, şehit düştü, hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman oldu.

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Astsubay Ömer Halisdemir şehit olmadan kısa bir süre önce Özel Kuvvetler Komutanlığı koridorlarında...

TARİHİ YAYIN - CNN TÜRK / HÜRRİYET

Darbe girişiminin seyrini değiştiren anlardan biri de Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın telefonla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ulaşıp çağrısını bütün Türkiye’ye ulaştırdığı yayındı.

Hande Fırat ekranda konuklarıyla birlikte hem İstanbul hem Ankara’daki anormal hareketliliği değerlendirirken bir yandan da Marmaris’te olan Erdoğan’a ulaşmaya çalışıyordu. Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü’nden “Hemen canlı yayına bağlayalım” talebinde bulundu. Olumlu yanıt gelince saat 00.25’te FaceTime üzerinden Erdoğan’a bağlanarak canlı yayına aldı. Tarihi bir röportaj oluyordu. Erdoğan milleti FETÖ’nün darbe girişimine karşı koymaya çağırınca meydanlara halkın akını başlamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Fırat’ın telefonundan CNN Türk yayınına bağlanarak halka darbeye karşı koyma çağrısı yaptı.

TRT’yi ele geçirip darbe bildirisi okutan hainlerin hedefi bu kez, Erdoğan’ın çağrısının ardından Hürriyet gazetesi ve CNN Türk’ün olduğu Bağcılar’daki binaydı. CNN Türk, Kanal D ve Hürriyet binalarının işgal edilerek yayının kesilmesine karar verildi. Erlere bir binaya gidileceği, 2-3 kişi alınarak çıkılacağı söylendi, üstlerine gelen olursa ayağına, daha da yaklaşan olursa üstüne doğru ateş etmeleri emredildi. İlk olarak Hürriyet binasına girerek işgal etmek istediler. Çalışanları silahla tehdit ettiler ancak başaramadılar. Daha sonra Kanal D Haber Merkezi ve CNN Türk stüdyosunun bulunduğu üçüncü kata çıkıp “Yayını kesin” diye bağırdılar. Aynı anlarda CNN Türk ekranlarında darbe karşıtı yayın devam ediyordu. Bu sırada halk darbecilere karşı basını korumak için binanın önünde toplanıyordu. Darbecilerin ateşiyle 28 yaşındaki Vedat Barceğci şehit oldu. Darbeciler, polis ve vatandaşlar tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

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Darbeci askerler Hürriyet’in koridorunda ve otoparkta güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Hürriyet o gece FETÖ’cü askerlerin baskınına rağmen 16 Temmuz 2016 günü ‘Darbeye geçit yok’ başlığıyla okurlarıyla buluştu.

TRT - YAYINLARI KARARTMAK İSTEDİLER

Amaçları darbe girişiminin değişen seyrinden milletin haberinin olmaması, ulusal yayınların seslerini kesmek ve tüm ekranları karartmak olan FETÖ’cüler adres olarak TRT’yi seçti. Zorla okuttukları bildiriyle korsan duyurularını yapmayı başardılar ve bu şekilde milletin gözünü korkutmayı ve sindirmeyi denediler ancak TÜRKSAT, o esnada yedek sistemi devreye sokarak TRT’yi yayından çıkardı. Böylece darbecilerin

emelleri kursaklarında kaldı.

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FETÖ’nün talimatıyla Ankara’da TRT yerleşkesi basılıp zorla ‘darbe bildirisi’ okutuldu.