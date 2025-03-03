Darbedildiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu! Görüntülerin arkasındaki gerçek ortaya çıktı | 'Aslını astarını bilmeden yorum yapmışlar'

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Olay, 22 Şubat Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Mekki Kahraman çalıştığı özel hastanede, bir süre önce şiddet gördüğü eşinden kaçarak sığınma evine yerleşen evli ve 2 çocuk annesi Gülcihan Dinçer ile iş görüşmesi için geldiği hastanede tanıştı. Birbirlerinin telefon numaralarını alan ikili, bu süre içinde görüşmeye başladı. Bir süre sonra Kahraman ve Gülcihan Dinçer aralarında anlaşarak emlakçıya gitti. Semtten bir ev kiralayan Kahraman ve Gülcihan Dinçer birlikte yaşamaya başladı.

DARBEDİP KİMLİĞİNİ GASBETTİ

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Yaklaşık 3 ay sonra Gülcihan Dinçer, iddiaya göre eşinden boşanması için Kahraman’a baskı yaptı. Aralarında yaşanan tartışmada Gülcihan Dinçer, hayatında başka birisinin olduğunu öne sürerek Kahraman’a ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine evden ayrılan Kahraman, ertesi gün eşyalarını almak için Gülcihan Dinçer ile birlikte yaşadıkları eve geldi. Kahraman daireye girdiği sırada arkasından gelen kişi onu darbetmeye başladı. Kahraman’ı döverek dışarıya çıkaran kişi kimliğini de gasbederek yaşananları kayıt altına aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Mekki Kahraman, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, Kahraman’ı darbedip ve gasbeden kişinin Ömer D. (31) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ömer D.’ye 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma (gasp)' suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Ömer D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer yandan Gülcihan Dinçer’in, Mekki Kahraman hakkında şikayetçi olduğu bilgisi edinildi. Emniyette 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ifadesi alınan Mekki Kahraman, savcılık kararıyla serbest kaldı. Olay nedeniyle Mekki Kahraman’ın çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı ve bu yüzden mağdur olduğu da öğrenildi. Diğer yandan Mekki Kahraman’ın da kendisini darbeden Ömer D. ile Gülcihan Dinçer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

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'AYILDIĞIMDA BİR DAHA VURMAYA BAŞLADI'

Olayla ilgili konuşan Mekki Kahraman, "Onunla ben çalıştığım hastanede tanıştım. Numaralarımızı birbirimize verdik. Süreç ilişki durumuna geldi. Bu bayan kadın sığınma evinde duruyordu. Biz onunla tanıştık ve dışarıya çıktık. O bana, 'Ben kadın sığınma evinden çıkmak ve ev tutmak istiyorum' dedi. Gittik ve bir emlakçıdan evimizi tuttuk. Kira kontratı zaten benim üstümeydi. 2-3 ay böyle geçti birlikte olduk. Bu benden ayrılacağını söyleyince ben de 'Tamam' dedim. En azından geleyim eşyamı alayım dedim. Kendisine de geleceğimi söylemiştim. Tam kapıdan içeriye girdim kapıyı kapattım ve iç kapıyı açacakken birden dış kapı açıldı. Bu şahıs geldi ve beni hem içeride hem de dışarıda darbetti. O sırada kafamı kaldırıma çarptım. O sırada 10-15 saniye bayıldım. Ayıldığımda bir daha vurmaya başladı. Sonra da videomu çekti ardından da kimliğimi aldı. Yani beni gasbetti" dedi.

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'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'

Mekki Kahraman, "Ertesi günde hastaneye gidip darp raporu aldım. Emlakçıya gidip kontratı feshettim. Daha sonra karakola gittim ve beni darbeden kişiden şikayetçi oldum. Sonra bu karakola getirildi ve 'Ben ne bu beyefendiyi ne de hanımefendiyi tanıyorum' dedi. 'Beni hem darbetti hem videomu çekti hem de kimliğini aldı' dedim. Ondan sonra suç duyusunda bulundum. Şahıs gözaltına alındı ama adliyede serbest kaldı. Ben ikisinden de şikayetçiyim. Mağdur olan benim, asla kadına şiddet göstermedim. 'Beni taciz ve darbetti diye benden şikayetçi olmuş asla böyle birşey olmadı. Kira kontratı da benim üstüme evi tahliye edeceğim en kısa süre içinde. O şahıs elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Olaydan dolayı hem işimden oldum. Bu yüzden mağdur oldum. Ceza almalarını istiyorum. Bütün her şeyi karşı taraf yaptı. Aslını astarını bilmeden yorum yapmışlar video hakkında. Gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

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'ÖMER GELDİ MEKKİ’Yİ DÖVDÜ'

Olayla ilgili konuşan Gülcihan Dinçer, "Mekki'nin bu evde eşyası yok. İsterseniz ikinci el eşya satan yerlerle de görüşebilirsiniz. Ben bu eşyaları oradan aldım. Evet ben 'Ömer Mekki bana zarar verecek korkuyorum' dedim. Biz zaten onunla başlamadan önce durumu anlattım. Hayatımda böyle bir kişi var dedim. Kadın konuk evinden çıkıp düzenli bir hayatım olsun ve çocuklarımı alabileyim diye mecbur kaldım. Böyle birşey yaptım dedim. Ev sahibine de 'Evliyiz' dedim. O şekilde evi tuttuk. Aile apartmanı istiyordum. Ömer geldi Mekki’yi uzaklaştırdı, dövdü, kimliğini aldı. Ben çıktım 'Yapma' diyecektim. Bana elini kaldırıp 'Gelme' dedi. Kimliğinin fotoğrafını çekti sadece. Çıkmamı istemedi bana el kaldırdı. Ben de korktum zaten o sırada dövüyordu. Camdan baktım sadece kendini geldi" dedi.

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