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Darbeciyi kaçırana 15 yıl hapis istemi

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#Adil Öksüz#Cihat Yıldız#Hapis
Darbeciyi kaçırana 15 yıl hapis istemi
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Darbe girişimden sonra Adil Öksüz’ün saklanması ve kaçırılmasında etkin rol aldığı suçlamasıyla yakalanan Cihat Yıldız hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Darbe öncesinde Adil Öksüz’ü ABD’ye uçacağı havalimanına Yıldız götürmüştü. Gizli tanık ifadelerine göre darbe girişiminden sonra da Öksüz’ü Üsküdar’da saklandığı evden alan, onun valizini taşıyan ve bindiği arabanın ön koltuğunda oturan kişiydi.    

ADİL ÖKSÜZ’E YARDIM ETTİ

FETÖ içerisine “Oğuz” ve “Bahadır” kod adlarını kullanan Yıldız, geçen ay Beylikdüzü’nde bir polis kontrolü sırasında yakalanmıştı. Hakkındaki soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlanarak dava açıldı. İddianamede, Yıldız’ın örgüt içindeki etkin konumuna dikkat çekilerek ‘silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.  İddianameye göre, Yıldız’ın 3 telefonundan birinde kakao ve ByLock programlarının izleri bulundu. İki telefonu ise şifresini vermediği için  incelenemedi.  Yıldız kaldığı evin adresini de vermedi.
 

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#Adil Öksüz#Cihat Yıldız#Hapis

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