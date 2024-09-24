Darbeciyi kaçırana 15 yıl hapis istemi

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Darbe öncesinde Adil Öksüz’ü ABD’ye uçacağı havalimanına Yıldız götürmüştü. Gizli tanık ifadelerine göre darbe girişiminden sonra da Öksüz’ü Üsküdar’da saklandığı evden alan, onun valizini taşıyan ve bindiği arabanın ön koltuğunda oturan kişiydi.

ADİL ÖKSÜZ’E YARDIM ETTİ

FETÖ içerisine “Oğuz” ve “Bahadır” kod adlarını kullanan Yıldız, geçen ay Beylikdüzü’nde bir polis kontrolü sırasında yakalanmıştı. Hakkındaki soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlanarak dava açıldı. İddianamede, Yıldız’ın örgüt içindeki etkin konumuna dikkat çekilerek ‘silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianameye göre, Yıldız’ın 3 telefonundan birinde kakao ve ByLock programlarının izleri bulundu. İki telefonu ise şifresini vermediği için incelenemedi. Yıldız kaldığı evin adresini de vermedi.

