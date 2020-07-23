‘Darbeciye af’ istifa getirdi

Ahmet Yaramış üniversitede katıldığı ‘15 Temmuz’u Anlamak’ konulu paneldeki, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” sözleriyle tartışma yaratmıştı. Yaramış, tartışmaların ardından Hürriyet’e, “Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim” demişti. Yaramış’a tepkiler bu açıklamalardan sonra da devam etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış’ın açıklamalarını değerlendirirken, “Bu tür ifadelerini kullanırken bunun önünü, sonunu, bu konudaki hassasiyeti akılda tutmakta fayda var. (İstifayla ilgili) Şu anda bununla ilgili bir değerlendirme yok ama yani Başkan Bey’in bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var. Lehte ya da aleyhte bir şey diyemem. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın bir kanaati olursa kendisine iletilir” demişti.

KİMSE BOŞ HAYALLER İÇİNE GİRMESİN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da medya mensuplarıyla görüşmesinde, Yaramış’la ilgili, “Dönüp baktığımızda nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yoktur. Kimse boş hayaller içine girmesin” demişti.

ALTUN’UN KONUŞMASININ ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Yaramış, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un konuşmasının hemen ardından istifa etti. Yaramış’ın geçtiğimiz hafta Türk Tarih Kurumu’na 20 günlük idari izin dilekçesini ilettiği ve bir süredir makamına gelmediği öğrenildi.