Darbecilerin hedefindeki kahramanlar... Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı

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DARBE girişimine karşı hazırlık yapan Özel Harekâtçıların yerleşkeye çıkmasını engellemek için FETÖ’cü darbeciler kanlı planlarını devreye sok-tu. Darbecilerin kullandığı F-16’lar Özel Harekât Başkanlığı’nın üzerinde önce alçak

uçuş yaptı, bombalayacakları hedefleri belirledi. Saat 23.18’de FETÖ’cü darbecilerin kullandığı F-16’dan Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın bitişi-ğinde bulunan Havacılık Daire Başkanlığı’na bomba atıldı. Her yer toz duman olmuştu. Bağrışmalar, araç sesleri, ambulans sirenleri birbirine karıştı. Atılan ilk bomba 7 kişiyi şehit etti, 5 kişiyi yaraladı.

GECE YARISI İKİNCİ BOMBA

Bu şok atlatılmadan vakit gece yarısını 33 saniye geçtiği sırada bu kez Özel Harekât Başkanlığı bombalandı. Başkanlık binasının önünde hazırlık-ları tamamlayarak harekete geçen Özel Harekât polisleri hedef alındı. Özel Harekâtçılar nizamiye girişine varamadan FETÖ’cü hainlerin bombalı saldırısına uğradı. Burada da 44 polis şehit olurken, 36’sı da yaralandı. FETÖ’cü darbeci askerlerin en kanlı saldırısı da burada oldu. Yıllarca Türki-ye’nin her noktasında teröre karşı canlarını ortaya koyarak mücadele veren Özel Harekâtçı kahramanlar, düşmana bomba yağdırması gereken üni-formalı FETÖ’cülerin kullandığı F-16’ların hedefi olmuştu.

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EMNİYETE DE SALDIRDILAR

Gölbaşı’nın yanı sıra Ankara Emniyeti de hedefteydi. Darbeciler, emniyet müdürlüğünü ele geçirmek için havadan helikopter ve F-16’lar, karadan ise tanklarla saldırdı. Yenimahalle’deki Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına saat 00.56’da 2, 01.08’de ise bir olmak üzere F-16’lardan 3 kez bomba atıldı. Darbecilerin kontrolündeki helikopterler ise binayı sürekli ateş altında tuttu. Nizamiyenin girişindeki darbeciler tanklarla içeriye girmeye çalıştı. O sırada emniyet önünde toplanan yüzlerce vatandaş, tanklara karşı direndi. İçerdeki az sayıdaki polis, emniyet müdürlüğünü darbecilere karşı korumak için canları pahasına mücadele ederken çatışmalar yedi saat sürdü.

DARBE girişimine karşı hazırlık yapan Özel Harekâtçıların yerleşkeye çıkmasını engellemek için FETÖ’cü darbeciler kanlı planlarını devreye sok-tu. Darbecilerin kullandığı F-16’lar Özel Harekât Başkanlığı’nın üzerinde önce alçak uçuş yaptı, bombalayacakları hedefleri belirledi. Saat 23.18’de FETÖ’cü darbecilerin kullandığı F-16’dan Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın bitişiğinde bulunan Havacılık Daire Başkanlığı’na bomba atıldı. Her yer toz duman olmuştu. Bağrışmalar, araç sesleri, ambulans sirenleri birbirine karıştı. Atılan ilk bomba 7 kişiyi şehit etti, 5 kişiyi yaraladı.

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GECE YARISI İKİNCİ BOMBA

Bu şok atlatılmadan vakit gece yarısını 33 saniye geçtiği sırada bu kez Özel Harekât Başkanlığı bombalandı. Başkanlık binasının önünde hazırlık-ları tamamlayarak harekete geçen Özel Harekât polisleri hedef alındı. Özel Harekâtçılar nizamiye girişine varamadan FETÖ’cü hainlerin bombalı saldırısına uğradı. Burada da 44 polis şehit olurken, 36’sı da yaralandı. FETÖ’cü darbeci askerlerin en kanlı saldırısı da burada oldu. Yıllarca Türkiye’nin her noktasında teröre karşı canlarını ortaya koyarak mücadele veren Özel Harekâtçı kahramanlar, düşmana bomba yağdırması gereken üniformalı FETÖ’cülerin kullandığı F-16’ların hedefi olmuştu.

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Gölbaşı’nda şehit olan 44 polisten biri 23 yaşındaki Özel Harekât Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’ti.

EMNİYETE DE SALDIRDILAR

Gölbaşı’nın yanı sıra Ankara Emniyeti de hedefteydi. Darbeciler, emniyet müdürlüğünü ele geçirmek için havadan helikopter ve F-16’lar, karadan ise tanklarla saldırdı. Yenimahalle’deki Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına saat 00.56’da 2, 01.08’de ise bir olmak üzere F-16’lardan 3 kez bomba atıldı. Darbecilerin kontrolündeki helikopterler ise binayı sürekli ateş altında tuttu. Nizamiyenin girişindeki darbeciler tanklarla içeriye girmeye çalıştı. O sırada emniyet önünde toplanan yüzlerce vatandaş, tanklara karşı direndi. İçerdeki az sayıdaki polis, emniyet müdürlüğünü darbecilere karşı korumak için canları pahasına mücadele ederken çatışmalar yedi saat sürdü.