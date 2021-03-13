‘Darbeci zihniyet bir daha ortaya çıkamayacak’

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen yargı kararının Meclis’e ulaştığını açıkladı. Şentop, “Ne zaman Genel Kurul’a gelecek?” sorusuna, “Ona bakalım, önce bir göreyim ben dosyayı, ondan sonra” yanıtını verdi. Milletvekili seçilmeye engel suçtan aldığı ceza Genel Kurul’da okunursa Gergerlioğlu’nun TBMM üyeliği sona erecek. Bu durumda HDP’nin milletvekili sayısı 55’e düşecek ve Meclis’te boş sandalye sayısı 16 olacak. Bu programda güncel tartışmaları da değerlendiren Meclis Başkanı, şunları söyledi:

DARBECİLERİ LANETLİYORUM

“12 Mart 1971´de askeri müdahale yaşandı. Meclis’in fesih edildiği süreç değildi, muhtıra ile hükümetin düşürülmesi hedeflenmişti. Dışarıdan, uzaktan kumanda ile bakanlar kurulu kurulmuş, güvenoyu aldırılmış, 2 yıl idare edilmiştir. 12 Mart vesilesi ile sistem tartışması bağlamında 12 Mart’ta Meclis kapanmıyor. Çoğunluğa sahip olduğu halde istifa ettiriliyor, ardından akla gelmeyecek isimlerle teknokrat hükümeti kuruluyor. Parlamento dengelerini düşürmek suretiyle, akla gelmeyecek hükümetlerin kurulduğunu gördük. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kurmanın nedeni buydu, halk doğrudan hükümeti seçsin idi. 12 Mart yanlışlığı gösteren en güzel örnektir, kimsenin aklına gelmeyen hükümet kurdurulmuştur, lanetliyorum. Türkiye’de bir daha darbeci zihniyetlerin ortaya çıkamayacağını düşünüyorum. 15 Temmuz’da milletimiz darbecilere müsaade etmeyeceğini göstermiştir. Bir daha böyle ihtimal ortaya çıkmayacaktır.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara