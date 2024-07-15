Darbe girişiminin 8. yılında küresel anma

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, “Milletin Zaferi” temasıyla yurtiçi ve yurtdışında geniş çaplı anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem İstanbul’da hem de Ankara’da bir dizi etkinliğe katılacak. Erdoğan ilk olarak İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara’ya giderek TBMM’de düzenlenecek törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün akşam saatlerinde ise Beştepe’de düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı’nda halka hitap edecek.

TARİHİ MEKANLARA IŞIKLANDIRMA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında “360 derece iletişim” kampanyası da yürütülecek. Bu çerçevede İstanbul ve Ankara’da bazı tarihi mekânlara ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılacak. İstanbul’daki üç köprü ile Çanakkale ve Osmangazi köprülerine de “Milletin Zaferi” yazılı bayraklar asılacak.

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Darbeci komutanı öldüren Astsubay Ömer Halisdemir, FETÖ’cüler tarafından şehit edilmişti.

DÜNYADA ANMA PROGRAMLARI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurtdışında da dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla “Victory of Democracy” söylemiyle anılacak. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ’yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek.

Darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York’un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak. Londra’da da “Türkiye’s Victory of Democracy” başlıklı panel düzenlenecek. Ayrıca Londra Köprüsü’ne yerleştirilecek led ekranlarda darbe girişimini anlatan içerikler paylaşılacak.

ÖZEL GÖRSELLER

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelindeki havalimanlarında bulunan tüm uçuş bilgi ekranları ile İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Ankara Esenboğa Havalimanları’nın girişinde bulunan büyük ekranlarda video ve görseller gösterilecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nın ödüllü kulesi Türk Bayrağı renklerinde ışıklandırılacak. Tüm camilerde de sela okunacak.

251 ŞEHİT ACISI

TSK’ya sızan FETÖ 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunmuş ancak büyük bir demokrasi direnişiyle karşılaşmıştı. Halkın meydanlarda tankların önüne atladığı direnişte 251 kişi şehit düşmüştü.