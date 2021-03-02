Darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin karar tarihi belli oldu!
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanıklı davanın karar duruşması 7 Nisan'da yapılacak.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken tutuksuz sanıklardan bazıları salonda hazır bulundu.
Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Sanıkların tamamının son sözlerin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, karar duruşması için 7 Nisan'a gün verdi.