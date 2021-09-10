Dansla veda

2 binin üstünde evin de küle döndüğü yangında, 2014 yılında flamenko eğitmeni Deniz ve jonglör sanatçısı Till Rautert çifti tarafından kurulan Till And Deniz Artist Habitat (TADAH) isimli sanatevi de tamamen yandı. Eşinin babasını ziyarete gittikleri Almanya’dayken yangın haberini alan çift, döndükleri Manavgat’ta yaşam alanlarının yok olduğunu görünce gözyaşı döktü.



SANATTAN VAZGEÇMEDİ

Ancak şoku hemen atlatan çift, sanattan vazgeçmedi. Küllerin içinde dans ederek, hem felaketin boyutuna dikkat çekmeye çalıştılar hem de kaybettikleri sanatevlerine veda niteliğinde bir dans videosu hazırladılar. Almanya, İngiltere, İspanya ve Türkiye’den birkaç arkadaşın bir araya gelerek TADAH için başlattığı yardım kampanyasındaki bağış miktarı ise hedeflenen tutarın neredeyse yarısına ulaştı.

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