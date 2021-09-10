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Gündem
Mehmet ÇINAR / DHA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dansla veda

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Dansla veda

Antalya Manavgat’ta 28 Temmuz’da çıkan Türkiye’nin en büyük orman yangınından sonra bir taraftan yeni filizler ortaya çıkarken, diğer taraftan yaralar sarılıyor.

2 binin üstünde evin de küle döndüğü yangında, 2014 yılında flamenko eğitmeni Deniz ve jonglör sanatçısı Till Rautert çifti tarafından kurulan Till And Deniz Artist Habitat (TADAH) isimli sanatevi de tamamen yandı. Eşinin babasını ziyarete gittikleri Almanya’dayken yangın haberini alan çift, döndükleri Manavgat’ta yaşam alanlarının yok olduğunu görünce gözyaşı döktü.

Dansla veda

SANATTAN VAZGEÇMEDİ

Ancak şoku hemen atlatan çift, sanattan vazgeçmedi. Küllerin içinde dans ederek, hem felaketin boyutuna dikkat çekmeye çalıştılar hem de kaybettikleri sanatevlerine veda niteliğinde bir dans videosu hazırladılar. Almanya, İngiltere, İspanya ve Türkiye’den birkaç arkadaşın bir araya gelerek TADAH için başlattığı yardım kampanyasındaki bağış miktarı ise hedeflenen tutarın neredeyse yarısına ulaştı.

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