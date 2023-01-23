Dans kulübünde silahlı saldırı

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ABD’nin California eyaleti dün dehşeti yaşadı. Eyaletin Monterey Park kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı. Tamamı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Nüfusunun yüzde 65’ini Asya kökenlilerin oluşturduğu 60 bin kişilik kentte, saldırının Çin Yeni Yıl kutlamaları sırasında gerçekleştiği bildirildi. Saldırı sonrası kentte, devam eden Çin Yeni Yılı festivalinin kalan etkinlikleri iptal edildi.

‘SİLAHLI VE TEHLİKELİ’

Yerel saatle 22.20 sıralarında meydana gelen saldırının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, 5’i kadın 5’i erkek 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerinden kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Silahlı saldırganın 30 ila 50 yaşları arasında bir erkek olduğu açıklanırken, Los Angeles bölgesi emniyet birimi, şüpheliye ait fotoğrafları vatandaşlarla paylaştı. Polisin açıklamasında vatandaşlar, şüphelinin “silahlı ve tehlikeli” olabileceği yönünde uyarıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırgan olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçtı.

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İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği Monterey Park’a yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Torrence kentinde tarife uyan bir minibüsün etrafını sardı. Bir park alanında özel timler tarafından yaklaşık bir saat abluka altında tutulan minibüsten silah sesi gelmesinin ardından polisler araca girdiklerinde saldırganın kendisini de vurduğu belirlendi.