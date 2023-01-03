Danıştay İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışı onadı

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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararını hukuka uygun buldu.

Türkiye, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkmıştı. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’da çok sayıda dava açıldı. Danıştay 10. Dairesi’nin, 19 Temmuz 2022’de oy çokluğu ile aldığı kararda“Dava konusu Cumhurbaşkanı kararında yetki ve şekil unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir” denildi.

NİHAİ NİTELİK TAŞIYOR

Davacı bazı sivil toplum kuruluşlarının itirazı sonucudosya nihai karar mercii olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na geldi. Kurul, görüşmelerin sonunda temyiz itirazlarını reddederek Danıştay 10. Dairesi’nin kararını onadı. Nihai nitelik taşıyan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.