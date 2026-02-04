Danıştay’dan Gökçek’e soruşturma vizesi

Haberin Devamı

Oybirliğiyle alınan karar kapsamında soruşturulacak eylemler şöyle sıralandı:

“Yetkili merci kararında tarihleri ve sayılarıyla belirtilen Belediye Meclisi kararlarıyla konumları gösterilen taşınmazlarda bireysel menfaat temin etmek ve yargı kararlarını etkisizleştirmek amacıyla yargı kararlarına ve mevzuata, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı imar planı değişiklikleri yapmak suretiyle taşınmaz sahiplerine haksız menfaat temin etmek.”

Danıştay kararı, İçişleri Bakanlığı’na gönderecek. Bakanlık, yeniden ön inceleme yapacak. Soruşturma izni verilmesi halinde, Gökçek’in yargılanmasının önü açılabilecek.