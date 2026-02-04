×
HABERLERGündem Haberleri

Danıştay’dan Gökçek’e soruşturma vizesi

Güncelleme Tarihi:

#Danıştay#Melih Gökçek#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

DANIŞTAY 1. Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e, FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlere imar planları aracılığıyla menfaat sağlandığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararını kaldırdı.

Oybirliğiyle alınan karar kapsamında soruşturulacak eylemler şöyle sıralandı:

“Yetkili merci kararında tarihleri ve sayılarıyla belirtilen Belediye Meclisi kararlarıyla konumları gösterilen taşınmazlarda bireysel menfaat temin etmek ve yargı kararlarını etkisizleştirmek amacıyla yargı kararlarına ve mevzuata, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı imar planı değişiklikleri yapmak suretiyle taşınmaz sahiplerine haksız menfaat temin etmek.”

Danıştay kararı, İçişleri Bakanlığı’na gönderecek. Bakanlık, yeniden ön inceleme yapacak. Soruşturma izni verilmesi halinde, Gökçek’in yargılanmasının önü açılabilecek.

 

