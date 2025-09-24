Danıştay’dan ders gibi karar

Haberin Devamı

ANKARA’da Yahya Kemal Türk isimli işçi, miyop göz rahatsızlığı sebebiyle kullanmış olduğu lensin kayması nedeniyle, 4 Aralık 2013 tarihinde Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Doktorlar Türk’ün ameliyat olmasına karar verdi. Yapılan yanlış ve hatalı ameliyat sonrası Türk, sağ gözünü kaybetti. Gözün kurtarılması amacıyla 7 tane ameliyat daha yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Türk, ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda doktora ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 500 gün adli para cezası verildi. Kararda, sanık doktorun özen eksikliği nedeniyle Türk’ün yaralanmasına neden olduğu ve ameliyat sırasında kusurlu olduğu belirtildi.

Türk, avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla maddi ve manevi tazminat talebiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine Ankara 6. İdare Mahkemesine dava açtı. Dava dilekçesinde Türk’ün görme yetisini kaybettikten sonra işini bırakmak zorunda kaldığı, maddi olarak zarara uğradığı anlatıldı.

TAZMİNAT 150 BİN TL’DEN 20 BİN TL’YE DÜŞÜRÜLDÜ

İdare Mahkemesi, iş göremezlik tazminatı olarak Türk’e 174 bin 936 TL maddi tazminat ödenmesine karar verirken, ‘yaşadığı ağır elem ve üzüntü’ nedeniyle de kendisine 100 bin TL, eşine 30 bin TL, oğluna da 20 bin TL olmak üzere toplamda, 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesinin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin hükmettiği 174 bin 936 TL’lik maddi tazminatı onadı. Ancak Daire, ‘sebepsiz zenginleşmeye’ yol açtığı gerekçesiyle verilen manevi tazminat kararını bozdu. Daire, Türk’e sadece 10 bin TL, eşi ve oğluna ayrı ayrı 5’er bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Tarafların yaptığı temyiz başvurusu nedeniyle dava dosyası Danıştay 10. Daire’nin gündemine geldi. Daire, hükmedilen maddi tazminat miktarının onanmasına, manevi tazminat istemine yönelik kısmının bozulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde, “Yahya Kemal Türk’ün sağ gözünün görme yetisinin kaybedildiği dikkate alındığında, davacıların manevi varlığında meydana gelen zararın giderilebilmesi için hükmedilen manevi tazminat tutarının yetersiz kaldığı kanaatine varıldığı” belirtildi.

CAYDIRICI VE CEZALANDIRICI OLARAK BELİRLENMELİ

Danıştay kararında, manevi tazminatın niteliğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak, “Manevi tazminatın benzeri olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı ve aynı zamanda cezalandırıcı olacak şekilde belirlenmesi, bununla birlikte olayın meydana geliş şekli ve idari faaliyetin niteliği gözetilerek hakkaniyetli bir tutarı aşmaması gerekmektedir” ifade edildi.