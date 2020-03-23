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Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:04,Son Güncelleme:/

Danıştay'daki başkanlık seçimi corona virüsü nedeniyle ertelendi

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Danıştay'daki başkanlık seçimi corona virüsü nedeniyle ertelendi
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Danıştay’da 25 Mart'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi korona(corona) virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 20 Mart'ta yaş haddinden emekli olmuştu. Yeni başkanı belirlemek amacıyla 25 Mart'ta Danıştay Genel Kurulu'nda seçim yapılması kararlaştırılmıştı. Danıştay'daki başkanlık seçiminin korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Erteleme kararının Danıştay üyelerine gönderilen mesajla bildirildiği belirtildi.

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