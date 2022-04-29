Danıştay’da bir ilk

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CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi’yle (CBK) Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali talebiyle açılan davanın duruşması dün Danıştay 10. Dairesi’nde yapıldı. Salon kadın avukatlar tarafından dolduruldu. Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, duruşma başında, “Danıştay tarihinde bir ilk. Bu kadar kalabalık bir duruşma ilk kez yapıyoruz” dedi. Salondaki birçok kişinin fotoğraf çektiğini gören Akçil, “Heyeti kapsayacak şekilde görüntü alınmaması şartıyla isteyenler özçekim yapabilir” dedi. Ardından savunmaya geçildi. 500 avukatın katıldığı duruşmada Ankara Barosu’nu temsilen duruşmaya katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı avukat Erinç Sağkan, çekilme kararnamesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

‘AYRILMA KARARI HUKUKA UYGUN’

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Cumhurbaşkanlığı Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal ise İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının Anayasa ve uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu. Avukat Topal, Meclis onayıyla imzalanan sözleşmelerden Meclis onayı aranmadan çıkılabileceğini söyledi.

SAVCI İPTAL İSTEDİ

Davacı ve davalı tarafların beyanlarının ardından Danıştay savcısı, sözleşmeyi fesheden kararın iptalini istedi. Başkan Akçil, İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre kararın daha sonra yazılı açıklanacağını bildirip duruşmayı bitirdi. Karara iki tarafın da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda itiraz hakları bulunuyor.

DÖRT BİR YANDAN GELDİLER

Salon dolduğu gerekçesiyle içeri alınmayan kadınlarla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Başkan Akçil, herkesin içeri alınması talimatını verdi. Salona giren yaklaşık 700 kadın, avukatların sözlerini alkışlayınca Başkan Akçil, “Alkışlamanıza karşı değilim ama zaman kaybı oluyor” dedi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)