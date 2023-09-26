Danıştay karar verdi: Hâkimler havaalanında elle aranamaz

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ÜST ARAMASINA TAKILINCA: Danıştay kararına göre Van İdare Mahkemesi Hâkimi Aykut Resuloğlu, 10 Mayıs 2018’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek için Kars Havalimanı’nda X-Ray cihazından geçti. Güvenlik görevlisi üst araması yapmak istedi. Bunun üzerine Resuloğlu, hâkim olduğunu ve kanun gereği üstünün aranamayacağını belirterek itiraz etti. Görevli kendisine verilen emrin bu şekilde olduğunu bildirince bir olay yaşanmaması için üstünün aranmasına izin verdi. Resuloğlu, konuyu polislere bildirip sonrasında bu uygulamanın iptali için Danıştay’da dava açtı.

BAKANLIK: UÇAĞA ALINMAZLAR: Davalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı savunmasında, talebin uluslararası standartlarla uyumlu olmadığını belirtti. Savunmada, hâkim ve savcıların arama yapılmasını istememeleri halinde alınmamaları gerektiği vurgulandı.

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SADECE HÂKİMLER YÖNÜNDEN İPTAL: Danıştay 10. Dairesi ise işlemin “hâkimler” yönünden 9 Şubat’ta oyçokluğuyla iptaline hükmetti. Danıştay kararında, “‘Hâkim savcıların taranması’ konulu genel yazısında hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denildi.

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil ise, dairenin kararına katılmadı ve şerh düştü.