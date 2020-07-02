Danıştay Ayasofya kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Danıştay'ın Ayasofya kararı 2 Temmuz 2020 tarihli duruşma ile boyut kazanacak. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında açılan Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin kararın iptali için, Atatürk imzasının sahte olduğu iddiasıyla yeni bir itirazda bulunmuştu. Danıştay, Ayasofya kararı için son durumu bugün açıklayacak. Danıştay kararının akşam saatlerine kadar açıklanması bekleniyor.

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VAR

Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılmasının idarenin takdir yetkisinde olduğunu söyledi: “Ayasofya, 24 Kasım 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. İdari bir tasarruf her zaman da geri alınabilir. Bir idari işlemin ‘yetki, sebep, şekil, konu ve maksat’ olarak bir hukuka aykırılığı varsa iptali istenebilir. Açılan bu davada ret kararı verilmesi beklenir. Bu işlem, sebep, şekil, konu ve maksat açısından hatalı değildir. Hukuka uygundur. İdarenin takdir yetkisi kapsamında Ayasofya müze olarak kullanılabilir, cami olarak da ibadete açılabilir.”

AYNI DERNEKTEN İKİNCİ DAVA

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi’ne 2005’te dava açtı. Daire Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık görmedi ve davayı reddetti. Danıştay’dan sonuç alamayan derneğin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurusu da reddedildi. Dernek 2016’da, ikinci kez Danıştay’da dava açtı. Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin kararın iptali istenirken karardaki Atatürk imzasının sahte olduğu da iddia edildi. 2 Temmuz’daki duruşmada karar bekleniyor.