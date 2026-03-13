‘Danışman’ çetesi çökertildi

Haberin Devamı

İstanbul’da ikamet izni başvuruları reddedilen ve süresiz ikamet izni belgesi çıkarmak isteyen göçmenlerle sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla iletişime geçen şebekenin, baskı makinelerinde oluşturdukları sahte fatura ve belgelerle göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönlendirdikleri tespit edildi.

İkamet ve çalışma izni alabilmek için baskı makinesinde oluşturulmuş sahte faturalar üreten şebekenin, farklı kuruluşlar ile şahıslar adına düzenlenmiş tercüme bürosu ve eğitim müşavirliği kaşelerini de kullandığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aralarında Türkmenistan, Özbekistan, Suriye, İran uyrukluların bulunduğu şüphelileri yakalamak için harekete geçen emniyet ekipleri, Fatih ve Ümraniye’de tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda fatura ve belge oluşturmak için kullanılan baskı makinesi, farklı kurumlara ait kaşeler ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi.