×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Danışman’ çetesi çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İl Göç İdaresi Müdürlüğü#Türkmenistan
‘Danışman’ çetesi çökertildi
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 07:00

Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul polisi, Fatih ve Ümraniye’de ‘Danışmanlık şirketi’ adı altında yabancı uyruklu şahısların ikamet izni başvurularına aracılık eden bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Haberin Devamı

İstanbul’da ikamet izni başvuruları reddedilen ve süresiz ikamet izni belgesi çıkarmak isteyen göçmenlerle sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla iletişime geçen şebekenin, baskı makinelerinde oluşturdukları sahte fatura ve belgelerle göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönlendirdikleri tespit edildi.

İkamet ve çalışma izni alabilmek için baskı makinesinde oluşturulmuş sahte faturalar üreten şebekenin, farklı kuruluşlar ile şahıslar adına düzenlenmiş tercüme bürosu ve eğitim müşavirliği kaşelerini de kullandığı belirlendi.

Gözden KaçmasınTrump, Çin’e gitmeden savaşı bitirir miTrump, Çin’e gitmeden savaşı bitirir mi?Haberi görüntüle

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aralarında Türkmenistan, Özbekistan, Suriye, İran uyrukluların bulunduğu şüphelileri yakalamak için harekete geçen emniyet ekipleri, Fatih ve Ümraniye’de tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda fatura ve belge oluşturmak için kullanılan baskı makinesi, farklı kurumlara ait kaşeler ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İl Göç İdaresi Müdürlüğü#Türkmenistan

BAKMADAN GEÇME!