Danimarkalı zehir tacirine de diz çöktürüldü

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DANİMARKA’da işlediği narkotik suçlar nedeniyle ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan aranan ve Danimarka’dan kaçtığı tespit edilen Mike Gerner Larsen hakkında, Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı. Larsen’in geçen günlerde Türkiye’ye giriş yaptığının belirlenmesi üzerine, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından ‘Kuyu-38’ adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Başakşehir’de saklandığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, sahte Ukrayna pasaportu, Danimarka pasaportu ve bir silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından geri gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi’ne gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu şu ifadelerle duyurdu:

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‘HANGİ BÜLTENLE ARANIRSA ARANSIN...’

“Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.”

GAZETECİ BİR EKİP LARSEN’İ BULMAK İÇİN İSTANBUL’A GELMİŞTİ

- DANİMARKA’da bir internet sitesinde yer alan habere göre, Danimarka’da 87 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı iddia edilen Larsen’i bulmak için gazetecilerden oluşan bir ekip, TV2 Echo “The Hunt-Mike nerede?” programı ile bağlantılı olarak geçtiğimiz yıl İstanbul’a geldi. Hatta ekip, Larsen’in kaldığı oteli tespit etti ve edindikleri telefon numarası üzerinden Larsen’i aradı. Soruları yanıtlamadığı iddia edilen Larsen’le ekip bir daha iletişime geçemedi. Haberde, Larsen’in İstanbul’u seçme sebebinin ise ev satın alarak vatandaşlık edinebilme imkânı olması olarak değerlendirildi.