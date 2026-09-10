×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Danimarkalı turist kadına bıçaklı saldırı ve taciz: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Danimarkalı Turist Saldırı#Antalya'da Taciz#Alanya Suç
Danimarkalı turist kadına bıçaklı saldırı ve taciz: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 12:03

Antalya’da Alanya'da Danimarkalı kadın turisti bacağından yaralayıp cinsel tacizde bulunduktan sonra kaçan İ.Z., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Alanya ilçesinde önceki gün Danimarka uyruklu kadın turisti bacağından bıçaklayan İ.Z., iddiaya göre daha sonra cinsel tacizde bulunarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezinde yakalanan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

TUTUKLAMA KARARI

Bacağından yaralanan turist ise şikayetçi oldu. Polis merkezinde avukat gözetiminde ifadesi alınan şüpheli İ.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gözden KaçmasınŞahinler ve Sarallar arasındaki 22 yıllık savaş alevlendi Tank delen roketlerle suikast planıŞahinler ve Sarallar arasındaki 22 yıllık savaş alevlendi! Tank delen roketlerle suikast planıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Danimarkalı Turist Saldırı#Antalya'da Taciz#Alanya Suç

BAKMADAN GEÇME!