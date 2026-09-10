Danimarkalı turist kadına bıçaklı saldırı ve taciz: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Antalya’da Alanya'da Danimarkalı kadın turisti bacağından yaralayıp cinsel tacizde bulunduktan sonra kaçan İ.Z., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Alanya ilçesinde önceki gün Danimarka uyruklu kadın turisti bacağından bıçaklayan İ.Z., iddiaya göre daha sonra cinsel tacizde bulunarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezinde yakalanan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
TUTUKLAMA KARARI
Bacağından yaralanan turist ise şikayetçi oldu. Polis merkezinde avukat gözetiminde ifadesi alınan şüpheli İ.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.