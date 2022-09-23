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Danimarka’daki WUSV Yetenek Yarışması’na katılacaktı: ‘Opal’a vize engeli

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#Cihan Akın#Opal#WUSV
Danimarka’daki WUSV Yetenek Yarışması’na katılacaktı: ‘Opal’a vize engeli
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Cihan Akın’ın köpeği Opal ile birlikte dünyanın en prestijli köpek yarışmalarından WUSV’a katılma hayali vize engeline takıldı. Yarışmaya katılmaya hak kazanan ancak Danimarka’nın vize vermediği Akın, sosyal medyadan “O uçağa binmeyi istiyorum. Lütfen yardım edin” çağrısı yaptı.

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10 yıldır köpek eğitmenliği yapan Cihan Akın, 3 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Opal ile uzun süre, 28 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında Danimarka’nın Randers şehrinde yapılacak dünyanın en prestijli köpek yarışmalarından WUSV (Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği) Yetenek Yarışması için hazırlandı. Akın ve Opal, Türkiye’deki rakiplerini geride bırakıp 31 ülkeden 122 eğitmen ve köpeğin kabul edildiği yarışmaya katılmaya hak kazandı. Ancak Cihan Akın’ın vize başvurusu Danimarka Konsolosluğu tarafından evrakların şüpheli olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Danimarka’daki WUSV Yetenek Yarışması’na katılacaktı: ‘Opal’a vize engeli

GEREKÇE: EVRAKLAR ŞÜPHELİ  

Vize talebinin reddedilmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Akın, “Kendi adıma, ülkem adına bu gururu yaşamayı ve yaşatmayı çok istiyordum ama şu anda bunu yapamıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yetkililerle görüştüm, CİMER’e yazdım. Danimarka kesinlikle geri adım atmıyor. Çok büyük adaletsizlik, çok büyük haksızlık” dedi ve şöyle konuştu: “Evrakların güvenilirliğinden şüpheleri varmış. Danimarka’daki dernekten gelen evrak ‘Türkiye’den Cihan Akın yarışma için gelecek’ yazan bir davetiye ancak onu da kabul etmediler.”

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300 BİN LİRA HARCADI

- Yarışma için minik bir servet harcadığını söyleyen Cihan Akın, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “2 bin liralık yarışma aidatını yatırdım. Danimarka’da 30 bin liraya ev kiraladım. Uçak biletleri ve Opal’ın taşınmasıyla ilgili masraflar 80 bin lira civarı. Toplamda 250-300 bin lira para harcadım. 1 yıl içinde 3 Schengen vizesi almış ve 4 ülkeye girmiş biriyim. Neden böyle yaptıklarını anlamıyorum.”

SON ŞANSIYDI

- Yarışmayla ilgili umudunun kalmadığını dile getiren Akın, “28 Eylül’deki yarışma için 25 Eylül Pazar gününe uçak bileti almıştım. Çünkü Opal’ın oradaki soğuk iklime adapte olması gerekiyor. Opal 8 yaşında ve 9 yaşına geldiğinde bu aktiviteyi kaldıramayabilir” dedi.

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