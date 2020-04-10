Danimarka Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Danimarka Vatandaşlık Başvurusu, Şartları Ve Gerekli Belgeler

Danimarka vatandaşlığı almak için farklı yöntemler söz konusudur. Oturum süresi, geliş amacı ve oturma izni süresi gibi değişik seçenekler bulunmaktadır. Gerekli kriterler ve unsurlar tamamlandıktan sonra, Danimarka vatandaşlığına geçerek seçme ve seçilme hakkı ile beraber bütün vatandaş haklarına sahip olunabilmektedir.

Danimarka Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yabancı uyruklu göçmenlerin Danimarka vatandaşı olabilmesi için, bazı yasal düzenlemeler mevcuttur. Danimarka vatandaşlığına geçebilmek için ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilerin, belli başlı bazı kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir.

- Danimarka'da geçici ikametgah izni ile beraber en az 8 yıl yaşamış olmak gerekmektedir. Bu durum bazı kriterlere göre 4 yıl olarak belirlenebilir.

- Süresiz veya sınırlı oturma izni alınmış olunmalıdır.

- Yaşamını idame ettirebilecek çalışma iş gücüne sahip olunması gerekir.

- Kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

- Göçmenlik servisini daimi ikamet izni vermiş olması gerekir.

- En az 3 yıl 6 ay sigortalı olarak çalışılmış olunmalıdır.

Bu gibi unsurları yerine getirmiş kişiler Danimarka'nın vatandaşlık alınması konusunda ilgili kurumuna başvurması yeterlidir.

Danimarka Vatandaşlık Başvurusu, Şartları ve Gerekli Belgeler

Danimarka vatandaşlık başvurusu için gerekli olan bazı belgeler bulunmaktadır. Yukarıda madde olarak verilen ilgili şartlar yerine getirilmesi ile beraber, Danimarka vatandaşlık konusunda başvuru yapılabilmektedir.

- Hali hazırda vatandaşı olduğunuz ülkeden aldığınız kimlik

- Detaylı nüfus belgesi

- Temiz sicil kağıdı

- Diğer ülkenin vatandaşlığından çıkıldığını gösteren belge

- Danimarka vatandaşlığı için istenen sigortalı çalışma oturum izni süresi

Bu belgeleri hazır ettiğiniz takdirde Danimarka vatandaşlığı için başvuru yapabilirsiniz.

Danimarka Çifte Vatandaşlık Var mı?

Danimarka'da şuan çifte vatandaşlık geçerlidir ancak kaldırılmasının da söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Yani Örneğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken gerekli kriterleri yerine getirdiğiniz takdirde Danimarka'da ayrı vatandaşlık elde edebilirsiniz. Ancak bunun için gerekli bazı kriterler mevcuttur ve bu kriterlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekir. Diğer taraftan bir Danimarka vatandaşı ile evlenmek suretiyle, Danimarka vatandaşlığına geçme hakkı farklı kriterler doğrultusunda sağlanabilmektedir.