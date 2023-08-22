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Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

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#Danimarka#Kur'an-I Kerim'e Saldırı#Dışişleri Bakanlığı
Danimarka maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 18:29

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Kur'an-ı Kerim yakılması eylemlerine ülkesinde izin verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak tepki gösterildi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü ve 21 Ağustos Pazartesi günü Bakanlığa çağrılmıştı. Bu saldırının bugün de tekrar etmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Bakanlığa çağrıldı. Maslahatgüzara, Türkiye’nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı, Türkiye’nin Danimarka makamlarını bu saldırıların durdurulması amacıyla somut tedbirler almaya çağırdığı hatırlatıldı.

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#Danimarka#Kur'an-I Kerim'e Saldırı#Dışişleri Bakanlığı

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