Dananın fotoğrafını çekerken öldü

Haberin Devamı

2 Haziran’da Şehzadeler ilçesinde bulunan büyükbaş hayvan işleme tesisinde meydana gelen saldırıda, Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve restoran işletmecisi olan Külahlı, danayı satmasının ardından müşterisinin talebi üzerine hayvanın fotoğrafını çekmek istedi. Ancak bu sırada saldırganlaşan dana, Külahlı’ya boynuz darbeleriyle saldırdı.

Vücudunun birçok yerinden, özellikle bacak, göğüs kafesi ve dalağından ağır yaralanan Külahlı, tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine dün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Külahlı, burada entübe edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Külahlı yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Rize merkeze bağlı Erenköy köyünde ipini kopararak kaçan kurbanlık boğa, uzun bir mesafe katettikten sonra bir çay bahçesindeki çukura düşerek mahsur kaldı. Boğayı yakalamak için seferber olan sahipleri, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin, halatla iş makinesine bağladığı boğa düştüğü çukurdan kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

ERZURUM’DA NİŞAN HEDİYESİ SÜSLÜ KOÇ

Erzurum’un geleneklerinden biri olan ‘nişanlıya kurbanlık koç hediye etme’ adeti bu yıl da yaşatıldı. Doktor Muhammet Enes Batman, Kurban Bayramı öncesi süslediği koçu, boynuzuna altın bilezik takarak nişanlısı Sema Coşkun’un Oltu’daki evine götürüp teslim etti. Batman, “Geleneklerimizi yaşatıyoruz, koçumuzu süsleyip nişanlıma takdim ettim” dedi. Süslenmiş koç, çevre sakinlerinin ilgisini çekerken, Sema Coşkun hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

ALDIĞI KURBANLIKLA EVİNE DÖNERKEN KANALA UÇTU

Haberin Devamı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Senirköy Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Ş. (59), kurbanlık almak için sabah saatlerinde Develi ilçesi Karacaören Mahallesi’ne gitti. Ramazan Ş., burada aldığı küçükbaşı araca koyup yola çıktı. Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi Cibik mevkiine geldiğinde Ramazan Ş.’nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 KJ 135 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Ş., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Ramazan Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurbanlık koyun ise yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.