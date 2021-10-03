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Dana Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? 2021 Dana Bayramı tarihi bilgisi!

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Dana Bayramı nedir, ne zaman kutlanır 2021 Dana Bayramı tarihi bilgisi

Afrika kökenli Türklerin kutladığı bir bayram olan Uluslararası Dana Bayramı, İzmir’de de coşkuyla kutlamalara sahne oldu. Afro- Türkler’in yöresel kıyafetler giydiği dana bayramı kutlamalarında özel danslar ve müzikler vatandaşlara renkli anlar yaşattı. Peki dana bayramı nedir, ne zaman kutlanır? İşte Dana bayramı ile ilgili merak edilenler…

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14. Uluslararası Dana Bayramı, İzmir’de Konak Belediyesi ve Afrikalılar Kültür Derneği iş birliğinde her sene olduğu gibi bu sene de kutlandı. Ege Bölgesi’nde ikamet eden Afrika kökenli Türkler, yani Afro- Türkler, Afrika kültürünü tanıtmak için müzik ve danslarla festival havası yaşattı.

DANA BAYRAMI NEDİR?

Geçmişleriyle bağları kopma noktasına gelmiş olan bu insanlar, 2007 yılında kurdukları Afrıkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği vasıtasıyla atalarını aramaya, geçmişlerini sorgulamaya ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerini canlandırmaya başladı.

Bu geleneklerin en önemlisi “Dana Bayramı” dır. İzmir ve İstanbul’daki Afrotürkler, Afrika’nın birçok bölgesinde hala kutlanan ve doğaya duyulan şükranın gösterildiği Nevruz, Hıdrellez gibi günlere benzeyen bir gün olan Dana Bayramı geleneğini 14 yıldır sürdürmektedir.

19.yy sonlarında ve 20.yy başlarında, o dönemde köle olarak evlerde ve saraylarda tutulan AfroTürklerin, bu geleneğini gerçekleştirmesine izin verilmekteydi. Dini ritüeller de taşıyan bu bayramda, bir doğal lider olan Godya, halkı için sağlık ve af dilemekteydi. Bir dananın süslenip ev ev dolaştırıldığı bayramda danaya takılan ve genelde yiyecek olan bağışlar Godya’nın himayesindeki yoksullara ve sahipsiz çocuklara veriliyordu. Söz konusu ritüelin sonunda bu dananın Godya tarafından kesilerek dağıtıldığına, bayramda danslar edildiğine ve ateşin üstünde yüründüğüne dair bilgiler yer almaktadır. Anadolu’da kutlanan Dana Bayramı’nın en önemli özelliği, Godya aracılığıyla Afro-Türklerin birbiriyle iletişimi sağlaması, insanların bir araya gelmesi, birbirlerini görmesi ve haber alışverişinde bulunmasıdır Dana Bayramlarında herkes Godya’ya kendisinden ve tanıdıklarından doğum, vefat, medeni durum değişikliği haberlerini iletir, Godya da diğer Godyalarla bu bilgileri paylaşır, böylelikle çok uzaktaki akrabalar, birb
irine uzak düşmüş aile üyeleri birbirlerinden haber alırdı.

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DANA BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Bu yıl 2 Ekim 2021’de kutlanan Uluslararası Dana Bayramı, İzmir Alsancak Konak Belediyesi ve Afro-Türk Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda mayıs ve haziran aylarında 3 gün süreyle gerçekleştirilen Dana Bayramı, tarihleri değişiklik göstermektedir.

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