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Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Damperi açılan kamyon önce üst geçide sonra otomobile çarptı: 2 yaralı

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Damperi açılan kamyon önce üst geçide sonra otomobile çarptı: 2 yaralı
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Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı yolunda damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptıktan sonra karşı yöne geçerek bir otomobille çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. 

Kaza Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı yolu üzerinde sabah saat 06.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz Kızılkaya'nın kullandığı 34 HN 0598 plakalı hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle  açıldı. Açık damperle bir süre ilerleyen kamyon, Fenertepe Kışlası önündeki üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisi ile dorsesi kopan kamyon karşı yöne geçerek Suphi Bayram'ın kullandığı 34 DOY 837 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Damperi açılan kamyon önce üst geçide sonra otomobile çarptı: 2 yaralı



Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan kamyon olay yerine gelen İBB'ye ait vinç ile kaldırıldı. 

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