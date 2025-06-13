Damla’yı sokak ortasında dövmüştü... Zorbaya ilk duruşmada tahliye

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SAMSUN Atakum’da 5 Mart’ta, Damla Korkmaz (32), yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ’ın (30) sözlü tacizine uğradı. Aladağ, ardından kendisine cevap vermeyen Korkmaz’ı dövdü. Korkmaz’ın darp sonucu yüzünde 2 kırık oluştuğu belirlendi. 12 suç kaydı olan Sinan Aladağ, tutuklandı. Damla Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde

‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘cinsel suça teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

‘REFLEKS OLARAK VURDUM’

Dün görülen ilk duruşmada savunma yapan Aladağ, “Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum, çok pişmanım” dedi. Sanığın avukatı Burhan Kılınç ise “Müvekkilim sadece adres sormak için yaklaştı. Mağdurun haksız tahriki sonrası omzundan iteklemesiyle kazayla yaralamasına sebebiyet verdi. Hakaret ve cinsel suça teşebbüs suçuna yönelik iddialar sadece mağdur beyanlarından hareketle iddianame hazırlandı. Soyut beyan dışında delil bulunmuyor. Müvekkilin beraatını talep ederiz” diye konuştu.

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Mahkeme, Aladağ’ın tahliyesine karar verdi. Mahkemece, “Sanığın üzerine atılı suçları işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olgular var ise de sanığın suçunu samimi olarak ikrar etmesi ve karartılması muhtemel herhangi bir delil bulunmamasından dolayı herhangi bir tutuklama nedeninin de kalmadığı gibi ilerde verilmesi muhtemel cezayla tutuklamanın ölçülü olmayabileceği göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ve sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi” denilerek duruşma ertelendi. Karar sonrası Damla Korkmaz salonda fenalık geçirdi. Korkmaz, sakinleşmesinin ardından ambulans talebinin bulunmadığını belirterek adliyeden ayrıldı.