Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Damla öğretmen, iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Adıyaman#Damla Çin Yörü
Damla öğretmen, iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 14:43

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin vurduğu kentlerden biri de Adıyaman oldu... Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'dan gelen son haber yürekleri dağladı. Enkaz altında kalan Muğlalı öğretmen Damla Çin Yörü (33), çocukları Tarık (3) ve Asya (1) Yörü ile yaşamını yitirdi; eşi İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Haberin Devamı

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık ve Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

7 YILDIR ADIYAMAN'DA GÖREV YAPIYORDU

Muğlalı olduğu belirtilen ve 7 yıldır Adıyaman'da görev yapan Damla Çin Yörü ile çocuklarının cenazeleri, aile yakınlarına teslim edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Adıyaman#Damla Çin Yörü

BAKMADAN GEÇME!

Türkiye depremi dünyada manşet CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistandan duygulandıran yayın

Türkiye depremi dünyada manşet! CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistan'dan duygulandıran yayın

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu

Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu?

#Kahramanmaraş Depremi