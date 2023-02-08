Damla öğretmen, iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti

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Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık ve Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

7 YILDIR ADIYAMAN'DA GÖREV YAPIYORDU

Muğlalı olduğu belirtilen ve 7 yıldır Adıyaman'da görev yapan Damla Çin Yörü ile çocuklarının cenazeleri, aile yakınlarına teslim edilecek.