Damla İsminin Anlamı Nedir? Damla Ne Demek?

Damla Türkçe kökenli bir isim olarak öne çıkıyor. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış olan bu isim, kız çocuklarına uyum sağlayan ve beğeni toplayan adlar arasında yer almaktadır. Türkçe anlamı ise ‘yuvarlak içinde, çok küçük miktarda su vb. sıvı’ şeklinde yer almaktadır.

Damla Ne Demek?

Damla hem bir isim olarak hem de sözcük şeklinde kullanılabilmektedir. Özellikle çağın en modern ve en sevilen kız çocuğu isimleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. İsmin anlamı ‘Çok küçük miktarda su ve benzeri sıvı,’ olarak geçiyor. Narin ve bir o kadar da saf, temiz anlamları üzerinden de tabir etmek mümkün.

Damla ismi tek başına kullanılması ile beraber aynı zamanda farklı İsimlerle de uyum sağlayacak bir yapıya sahiptir. Siz isteğinize uygun şekilde çocuğunuz adına bu ismi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda merak edilen konular arasında Damla isminin Kur'an'da geçip geçmediği yer almaktadır. Damla ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmez. Özel anlamı ve Türkçe yapısı ile beraber Damla ismini kız çocuğunuza isim olarak verebilirsiniz. Son dönemlerde en ilgi çeken ve beğenilen isimler arasında bulunuyor.