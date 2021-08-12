Damla Aycan kimdir, nasıl öldü, öldürüldü mü?
Gaziantep’te şüpheli şekilde yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Damla Aycan’ın annesi Selma Saso ve ablası Yağmur Kılıç, kızlarının intihar etmediğini ve kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Damla Aycan'ın eşi Mehmet Aycan günler sonra ortaya çıktı ve canlı yayında iddiaları yanıtladı. 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar kan dondururken, Mehmet Aycan hakkında eşine şiddet uygulamasından dolayı birkaç ay önce uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Peki, Damla Aycan kimdir, nasıl öldü, öldürüldü mü?
Gaziantep'te 28 Temmuz 2021 tarihinde kocası Mehmet Aycan ile tartışan 1 çocuk annesi Damla Aycan tartışmanın ardından şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Olay yerindeki kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan Mehmet Aycan Karşıyaka Polis Merkezi'ne götürüldü. Adlı Tıp morguna kaldırılan Damla Aycan'ın pompalı tüfekle vurularak öldüğü belirlenmişti.
Talihsiz annenin cenazesi dün Gaziantep'te defnedilirken, yakınları ise kızlarının intihar etmediğini, kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.
Kardeşinin, eşi Mehmet Aycan. tarafından öldürüldüğünü ve şüphelinin tutuksuz yargılandığını belirten Yağmur Kılıç, kardeşinin ölümünün aydınlatılmasını istiyor.