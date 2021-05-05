Damga Vergisi Beyannamesi Nedir, Nasıl Ve Ne Zaman Verilir?

Kağıt terimi, imza yerine geçen bir işaret konmak ya da yazılıp imzalamak şeklinde düzenlenen ve herhangi bir durumu belli veya ispat etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanarak manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde ortaya çıkarılan belgeleri ifade eder.

Damga Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir?

Damga vergisi, iki şekilde ödenebilir. Bunlardan birisi, ‘Nispi Ödeme’ dir. Bu ödeme ise, binde 8,25 olarak hesaplanır. İkinci ödeme şekli ise, maktu şekilde 30 TL olarak ödenir. Sözleşmede herhangi bir değer belirtilmemişse damga vergisinin maktu alınması gerekir. Sözleşmede belirtilen bir değer varsa nispi alınır. Damga vergisi basılı bir şekilde makbuz şeklinde, damga konulması ya da istihkaktan mahsup edilerek de ödenebilir.

Damga Vergisi Ne Zaman Verilir?

Damga vergisi, devlet tarafından alınan ve her türlü sözleşmeden doğan bir vergi çeşididir. Kişiler ve kurumlar arasında yapılan anlaşma ve işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan bir vergidir. Damga vergisi, aylık ödenir. Beyannamesi ise, izleyen ayın 23. günü, vergi olduğu zaman verilir, izleyen ayın 26. gününde de ödenir.

Kimler Damga Vergisi Mükellefidir?

Damga Vergisi Kanunu ile sınırları belirlenmiş olan damga vergisi, resmi bir nitelik taşır. Kağıtları imzalayan kişiler ise damga vergisi mükellefidir. İmza atan kişilerden birisi resmi kuruluş ya da muaf durumda ise, vergiyi kişi öder. Damga Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre, vergiye tabi olan kağıtların damga vergisi eksik ödenmiş ya da hiç ödenmemiş ise, imzalayanlar bu vergiden müteselsilen sorumlu olur.

Damga Vergisi Tutarı Neye Göre Hesaplanır?

Damga vergisine konu olan kağıtların nüshasına göre damga vergisinin hesaplaması yapılabilir. Ama fotokopi ya da sureti damga vergisinin kapsamında değildir. İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi, damga vergisini ödemekle yükümlü olan kişidir. Aynı zamanda damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde kalıyorsa yine vergiyi o kişi öder. Sözleşmenin Anonim Şirket ile kişi arasında yapıldığı zaman damga vergisi mükellefi Anonim Şirket olur. Bu nedenle vergiyi Anonim Şirket öder. Damga vergisi çeşitleri;

Maktu Damga Vergisi: Kağıtta yazan bedelden bağımsız olarak belirli bir TL karşılığında ödenir.

Nisbi damga vergisi: Kağıtta yazan bedele her yıl belirlenen tutar tablosunda yer alan oranlar uygulanır.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

Akitlerle ilgili kâğıtlar

Mukavelenameler, temliknameler ve taahhütnameler (Binde 8,25)

Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar

Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden hesaplanır.) (Binde 1,65)

Sulhnameler ve tahkimnameler (Binde 8,25)

Kefalet, rehin senetleri ve teminat (Binde 8,25)

Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahildir.) (Binde 1,65)

(Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

Karayolları Trafik Kanuna göre tescil ve kayıt edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)

Damga Vergisi Oranları

2021 yılı Damga Vergisi tutarları, 2020 yılının sonunda Resmî Gazete’de yayınlandı. Tebliğe göre Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrası gereğince belirtilen her bir kağıttan alınacak olan verginin üst sınırı, yeniden değerleme oranında artırılarak 3.534.679,90 TL olarak değiştirildi. Belirlenen ilgili oran ve tutarlar 1 Ocak 2021 tarihinden sonra uygulanmaya başladı.

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