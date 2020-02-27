Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,
Damatta Alman gelinde Suriyeli
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre yabancılarla evlenme oranları arttı. Yabancılarla yapılan evliliklerde Türk kadınları en çok Alman damatları, Türk erkekleri ise Suriyeli kadınları tercih etti.
TÜİK’in araştırmasına göre, 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri şöyle:
- Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2.3 azalarak 541 bin 424 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8.0 artarak 155 bin 47’ye yükseldi.
- İlk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27.9 iken kadınlarda 25.0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.9 yaş olarak gerçekleşti.
- Evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7.89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7.86 ile Adıyaman, binde 7.77 ile Kilis izledi.
- Evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4.93 ile Tunceli, binde 5.19 ile Bayburt izledi.
- Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264’le toplam gelinlerin yüzde 4.3'ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580’le damatların yüzde 0.8'ini oluşturdu.
- Yabancı damatlar içinde yüzde 31.0 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 16.4 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 6.8 ile Avusturyalı damatlar izledi.
- Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14.5 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11.7 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10.5 ile Alman gelinler izledi.
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