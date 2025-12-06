Damatlar dehşet saçtı… 2 olayda 4 kişi öldü

Haberin Devamı

DİYARBAKIR Ergani’de önceki gece, eşiyle boşanma aşamasında olan M.K. (31), İstanbul’dan gelen kayınpederi Mehmet Cemal Talay (50) ve kayınbiraderi Mehmet Şah Talay (21) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Cemal Talay ve oğlu Mehmet Şah Talay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli damat M.K., kaçtığı Kayapınar ilçesi kırsalında yakalandı. Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

EVLİLİĞİ NEDENİYLE ARALARI BOZUKTU

Kırıkkale’de Kaletepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bir inşaatın önünde önceki gün akşam saatlerinde, Tekirdağ’da uzman çavuş olarak görev yapan ve izin için Kırıkkale’de bulunan Mesut Yurt (39) ile bacanağı Hakan Altunkaş (47) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut Yurt, üzerinde bulunan tabancayı çekip Altunkaş’a ateş etti,

Haberin Devamı

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Mesut Yurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Hakan Altunkaş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mesut Yurt’un bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağıyla aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Altunkaş ve Yurt’un cenazeleri, dün Kırıkkale’de toprağa verildi.